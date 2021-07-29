Большинство депутатов отказались принимать участие в съезде "Голоса" и заявили о выходе из партии - нардеп Юрчишин

Большинство народных депутатов, членов политической партии "Голос", отказались принимать участия в ее съезде четверг и заявили о выходе из политсилы, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

"В "Голосе" руководство партии отошло от этих (демократических - ИФ) принципов почти год назад и с этого времени ситуация только усложняется. Поэтому я выхожу из партии и не буду легитимизировать своим участием профанацию, в которую партия превратилась", - написал Юрчишин на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем он поблагодарил своих однопартийцев Соломию Бобровскую, Галину Васильченко, Юлию Клименко, Ольгу Стефанишину, Александру Устинову, Владимира Цабаля, Андрея Шараскина, Роман Лозинского, Ярослав Рущишина и Наталью Пипу за выдвижение его кандидатуры на должность председателя "Голос", но борьба позиций, по его словам, "возможна только там, где есть демократия".

Публикацию в соцсети Юрчишин сопроводил фотокопией своего заявления, в котором он сообщает о своем выходе из политсилы "в связи с узурпацией власти и систематическим игнорированием позиции членов партии председателем партии "Голос" Кирой Рудик, нарушении ею и аффилированным с ней руководством партии обещаний избирателям и программы партии "Голос".

Кроме Юрчишина, о своем намерении прекратить членство в партии "Голос" также в соцсети сообщили Александра Устинова, Юлия Клименко и Соломия Бобровская.