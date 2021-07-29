Политика

10:26 29.07.2021

Большинство депутатов отказались принимать участие в съезде "Голоса" и заявили о выходе из партии - нардеп Юрчишин

1 мин читать
Большинство депутатов отказались принимать участие в съезде "Голоса" и заявили о выходе из партии - нардеп Юрчишин

Большинство народных депутатов, членов политической партии "Голос", отказались принимать участия в ее съезде четверг и заявили о выходе из политсилы, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

"В "Голосе" руководство партии отошло от этих (демократических - ИФ) принципов почти год назад и с этого времени ситуация только усложняется. Поэтому я выхожу из партии и не буду легитимизировать своим участием профанацию, в которую партия превратилась", - написал Юрчишин на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем он поблагодарил своих однопартийцев Соломию Бобровскую, Галину Васильченко, Юлию Клименко, Ольгу Стефанишину, Александру Устинову, Владимира Цабаля, Андрея Шараскина, Роман Лозинского, Ярослав Рущишина и Наталью Пипу за выдвижение его кандидатуры на должность председателя "Голос", но борьба позиций, по его словам, "возможна только там, где есть демократия".

Публикацию в соцсети Юрчишин сопроводил фотокопией своего заявления, в котором он сообщает о своем выходе из политсилы "в связи с узурпацией власти и систематическим игнорированием позиции членов партии председателем партии "Голос" Кирой Рудик, нарушении ею и аффилированным с ней руководством партии обещаний избирателям и программы партии "Голос".

Кроме Юрчишина, о своем намерении прекратить членство в партии "Голос" также в соцсети сообщили Александра Устинова, Юлия Клименко и Соломия Бобровская.

 

Теги: #юрчишин #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:12 29.07.2021
Заявившие о выходе из "Голоса" нардепы должны продолжить выполнять программу партии в Раде, подчеркивает Рудик

Заявившие о выходе из "Голоса" нардепы должны продолжить выполнять программу партии в Раде, подчеркивает Рудик

16:51 22.07.2021
Нардеп Юрчишин подал заявление в Нацполицию после выступления Шуфрича на телеканале "Россия 1"

Нардеп Юрчишин подал заявление в Нацполицию после выступления Шуфрича на телеканале "Россия 1"

11:08 22.07.2021
"Голос" призывает США и ЕС остановить строительство "Северного потока-2" и заблокировать его ввод в эксплуатацию

"Голос" призывает США и ЕС остановить строительство "Северного потока-2" и заблокировать его ввод в эксплуатацию

11:45 15.07.2021
"Голос" не будет голосовать за Монастырского на пост министра внутренних дел

"Голос" не будет голосовать за Монастырского на пост министра внутренних дел

22:48 13.07.2021
"Голос" поддерживает отставку Авакова, но не считают это самым важным

"Голос" поддерживает отставку Авакова, но не считают это самым важным

19:25 13.07.2021
В "Голосе" надеются, что представители власти обсудят кандидатуру нового министра внутренних дел с фракциями парламента

В "Голосе" надеются, что представители власти обсудят кандидатуру нового министра внутренних дел с фракциями парламента

12:40 13.07.2021
В "Голосе" расценили результаты переговоров Зеленского и Меркель как нейтральные

В "Голосе" расценили результаты переговоров Зеленского и Меркель как нейтральные

11:49 13.07.2021
Закон о медицинском каннабисе обеспечит лекарствами более 2 млн больных - Рудик

Закон о медицинском каннабисе обеспечит лекарствами более 2 млн больных - Рудик

11:48 13.07.2021
"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

19:58 12.07.2021
Нардеп Железняк опроверг информацию о переизбрании руководителя фракции "Голос"

Нардеп Железняк опроверг информацию о переизбрании руководителя фракции "Голос"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Группа депутатов Европарламента выступила с заявлением в связи с заключением между США и Германией соглашения по "Северному потоку-2"

Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Германия призвала РФ быть более конструктивной в решении конфликта на Донбассе, а Украину принять "формулу Штайнмайера"

Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе не раньше сентября - вице-спикер Кондратюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Польша на инаугурационном саммите Крымской платформы будет представлена на высоком уровне - госсекретарь канцелярии президента

Разумков готов сразу же внести на рассмотрение Рады законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации, как только появится текст

Дата совместного визита главы МИД и руководителя ОП в Вашингтон прорабатывается – Кулеба

Кулеба: "Люблинский треугольник" готов защищать европейское и евроатлантическое будущее от агрессивных соседей

Группа депутатов Европарламента выступила с заявлением в связи с заключением между США и Германией соглашения по "Северному потоку-2"

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Украинская стратегия" – соцопрос

Зеленского на посту президента вновь готовы поддержать 28% украинцев, 13% готовы проголосовать за Порошенко – соцопрос

Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Трамп призвал не реализовывать инфраструктурный план до результатов выборов в Конгресс в 2022 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА