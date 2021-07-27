Политика

12:16 27.07.2021

Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

1 мин читать
Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

Большинство жителей Украины, 55%, не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина о том, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству.

В то же время, 41% респондентов согласны с этим утверждением, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованные во вторник.

"На востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим. Более 80% избирателей Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом об "одном народе", - указывается в отчете по итогам исследования.

Опрос проводился в период 23-25 июля 2025 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Теги: #рейтинг #опрос #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 27.07.2021
В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Украинская стратегия" – соцопрос

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Украинская стратегия" – соцопрос

12:25 27.07.2021
Зеленского на посту президента вновь готовы поддержать 28% украинцев, 13% готовы проголосовать за Порошенко – соцопрос

Зеленского на посту президента вновь готовы поддержать 28% украинцев, 13% готовы проголосовать за Порошенко – соцопрос

12:14 27.07.2021
Предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ поддерживают 45% украинцев – опрос

Предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ поддерживают 45% украинцев – опрос

20:49 21.07.2021
Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения, "Северный поток 2", транзит газа через Украину - власти ФРГ

Меркель обсудила с Путиным Минские соглашения, "Северный поток 2", транзит газа через Украину - власти ФРГ

13:10 21.07.2021
Жители Киева доверяют Кличко больше, чем Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Жители Киева доверяют Кличко больше, чем Зеленскому – опрос "Рейтинга"

12:22 21.07.2021
Более половины украинцев считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым и без реального решения – опрос

Более половины украинцев считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым и без реального решения – опрос

11:47 21.07.2021
В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" – опрос

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" – опрос

14:54 19.07.2021
Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев – опрос

Вступление Украины в НАТО поддерживают 48% украинцев – опрос

14:47 19.07.2021
Около половины украинцев поддерживают вступление в ЕС, вступление в Таможенный союз – 22%

Около половины украинцев поддерживают вступление в ЕС, вступление в Таможенный союз – 22%

12:38 19.07.2021
Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

Мнения родителей о вакцинации детей от коронавируса при доступности безопасной и эффективной вакцины в Украине разделились поровну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Германия призвала РФ быть более конструктивной в решении конфликта на Донбассе, а Украину принять "формулу Штайнмайера"

Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе не раньше сентября - вице-спикер Кондратюк

Нардеп Юрчишин подал заявление в Нацполицию после выступления Шуфрича на телеканале "Россия 1"

Тимошенко: "Батькивщина" разработала проект Конституции с четвертой ветвью власти – контрольной

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Трамп призвал не реализовывать инфраструктурный план до результатов выборов в Конгресс в 2022 году

Разумков хочет созвать Раду 23 августа и принять обращение к международным организациям об усилении сотрудничества для противодействия агрессии РФ – нардеп

Депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о деолигархизации - Разумков

В Киеве создадут Дневной центр для пострадавших от домашнего насилия

Зеленский представил новоназначенного главу СВР Литвиненко

И.о. временного поверенного в делах США провел встречу с Порошенко - посольство

"Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов на ЖКУ

Германия призвала РФ быть более конструктивной в решении конфликта на Донбассе, а Украину принять "формулу Штайнмайера"

Объем транзита газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе - Песков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА