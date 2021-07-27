Большинство украинцев не поддерживает заявление Путина о том, что русские и украинцы один народ – опрос

Большинство жителей Украины, 55%, не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина о том, что "русские и украинцы – один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству.

В то же время, 41% респондентов согласны с этим утверждением, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованные во вторник.

"На востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим. Более 80% избирателей Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом об "одном народе", - указывается в отчете по итогам исследования.

Опрос проводился в период 23-25 июля 2025 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.