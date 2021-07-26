Политика

20:16 26.07.2021

Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

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Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за проведение скорейшего реформирования Службы безопасности Украины (СБУ), сообщается на сайте главы государства.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", - сказал Зеленский, комментируя подписание ряда указов о кадровых перестановках в руководстве СБУ в понедельник.

Как отмечается в сообщении, основной целью Главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.

При этом, по словам президента, уже сейчас работа СБУ должна усиливаться с учетом будущих изменений, поскольку государство требует гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач.

"Вторая задача - существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать", - подчеркнул Зеленский.

В сообщении отмечается, что, по экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд грн, и фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ.

"Конкретный результат должен быть ощутимым как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов", - отметил Зеленский.

Теги: #президент #реформа #сбу
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