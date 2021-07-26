Политика

18:40 26.07.2021

Трамп призвал не реализовывать инфраструктурный план до результатов выборов в Конгресс в 2022 году

2 мин читать
Трамп призвал не реализовывать инфраструктурный план до результатов выборов в Конгресс в 2022 году

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник призвал воздержаться от реализации пакета мер по модернизации инфраструктуры до результатов промежуточных выборов в Конгресс 2022 года.

"Демократы жестко обходятся с республиканцами в Сенате по вопросу так называемого двухпартийного законопроекта по развитию инфраструктуры", - говорится в заявлении Трампа, распространенном в понедельник американскими СМИ.

"Не реализовывайте соглашение по инфраструктуре, дождитесь, пока мы не получим четких результатов выборов в 2022 году и займем твердую позицию на переговорах. Республиканцы, не позвольте радикальным левым держать вас за глупых дураков и неудачников", - призвал экс-президент.

Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Трамп заявлял, что ближайшей задачей республиканцев является возвращение контроля над Палатой представителей и Сенатом американского конгресса этих выборах.

Байден в прошлом месяце заключил соглашение с группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий об инвестициях в размере $1,2 трлн в инфраструктуру. Между тем соглашение является лишь частью более широкой экономической инициативы Байдена. Как сообщалось, последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.

В конце мая сенаторы-республиканцы направляли на рассмотрение администрации президента США версии собственного плана инфраструктурных инвестиций. Последний план предусматривал расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет. Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет.

Ранее они отказались поддержать план инфраструктурных расходов Белого дома объемом $1,7 трлн как слишком дорогостоящий, несмотря на то, что президент США Джо Байден согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн.

Республиканцев не устраивало, что Байден планирует покрыть расходы на инфраструктуру за счет повышения корпоративного налога. Они предлагали перенаправить на финансирование этого плана федеральные средства, выделенные на борьбу с COVID-19, а это, вероятно, не устроит ни законодателей-демократов, ни Белый дом.

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер позднее в свою очередь заявлял, что республиканцы готовы поддержать план, предусматривающий расходы на инфраструктуру в размере $1 трлн в течение восьми лет.

План Байдена предусматривает выделение средств на поддержку пожилых людей и детей, ремонт и строительство доступного жилья. Покрыть расходы на эти меры Байден планирует за счет повышения корпоративного налога.

Сенатор от штата Западная Вирджиния Шелли Мур Капито, представляющая республиканцев на переговорах по этому плану, отметила, что республиканцы требуют от Байдена исключить из инфраструктурного плана социальные расходы, а также отказаться от повышения корпоративного налога.

Теги: #конгресс #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:29 22.07.2021
Разумков призывает Конгресс США продолжать политику санкций с целью не допустить ввод в эксплуатацию "Северный поток – 2"

Разумков призывает Конгресс США продолжать политику санкций с целью не допустить ввод в эксплуатацию "Северный поток – 2"

05:10 12.07.2021
Трамп уверен, что сможет выиграть дело против американских соцсетей

Трамп уверен, что сможет выиграть дело против американских соцсетей

18:34 07.07.2021
Трамп сообщил, что решил подать иск против Facebook, Twitter и Google

Трамп сообщил, что решил подать иск против Facebook, Twitter и Google

07:23 04.07.2021
Трамп в очередной раз обвинил действующую администрацию США в преклонении перед Россией, Китаем и Ираном

Трамп в очередной раз обвинил действующую администрацию США в преклонении перед Россией, Китаем и Ираном

07:06 02.07.2021
Конгресс рассмотрит инициативу, оставляющую санкции против "Северного потока 2"

Конгресс рассмотрит инициативу, оставляющую санкции против "Северного потока 2"

11:26 17.06.2021
В Раде решили отложить на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

В Раде решили отложить на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

19:54 11.06.2021
Конгресс США готовит законопроект, требующий от технологических гигантов разделить операции

Конгресс США готовит законопроект, требующий от технологических гигантов разделить операции

17:40 08.06.2021
Конгресс местных и региональных властей Украины создан по европейским стандартам - Ермак

Конгресс местных и региональных властей Украины создан по европейским стандартам - Ермак

08:29 07.06.2021
Трамп заявил, что Китай должен заплатить США $10 трлн за ущерб от распространения коронавируса

Трамп заявил, что Китай должен заплатить США $10 трлн за ущерб от распространения коронавируса

20:52 04.06.2021
Трамп назвал блокирование Facebook своего аккаунта оскорблением всех американцев, голосовавших за него в 2020 году

Трамп назвал блокирование Facebook своего аккаунта оскорблением всех американцев, голосовавших за него в 2020 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Германия призвала РФ быть более конструктивной в решении конфликта на Донбассе, а Украину принять "формулу Штайнмайера"

Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе не раньше сентября - вице-спикер Кондратюк

Нардеп Юрчишин подал заявление в Нацполицию после выступления Шуфрича на телеканале "Россия 1"

Тимошенко: "Батькивщина" разработала проект Конституции с четвертой ветвью власти – контрольной

Зеленский – талантливый человек, который переформатировал шоу-бизнес в политику – Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков хочет созвать Раду 23 августа и принять обращение к международным организациям об усилении сотрудничества для противодействия агрессии РФ – нардеп

Депутаты подали более 1200 поправок к законопроекту о деолигархизации - Разумков

В Киеве создадут Дневной центр для пострадавших от домашнего насилия

Зеленский представил новоназначенного главу СВР Литвиненко

И.о. временного поверенного в делах США провел встречу с Порошенко - посольство

"Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов на ЖКУ

Германия призвала РФ быть более конструктивной в решении конфликта на Донбассе, а Украину принять "формулу Штайнмайера"

Объем транзита газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе - Песков

Лукашенко подписал декрет о перераспределении властных полномочий

Рада сможет рассмотреть законопроект о большом государственном гербе не раньше сентября - вице-спикер Кондратюк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА