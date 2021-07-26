Трамп призвал не реализовывать инфраструктурный план до результатов выборов в Конгресс в 2022 году

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник призвал воздержаться от реализации пакета мер по модернизации инфраструктуры до результатов промежуточных выборов в Конгресс 2022 года.

"Демократы жестко обходятся с республиканцами в Сенате по вопросу так называемого двухпартийного законопроекта по развитию инфраструктуры", - говорится в заявлении Трампа, распространенном в понедельник американскими СМИ.

"Не реализовывайте соглашение по инфраструктуре, дождитесь, пока мы не получим четких результатов выборов в 2022 году и займем твердую позицию на переговорах. Республиканцы, не позвольте радикальным левым держать вас за глупых дураков и неудачников", - призвал экс-президент.

Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Трамп заявлял, что ближайшей задачей республиканцев является возвращение контроля над Палатой представителей и Сенатом американского конгресса этих выборах.

Байден в прошлом месяце заключил соглашение с группой сенаторов от Демократической и Республиканской партий об инвестициях в размере $1,2 трлн в инфраструктуру. Между тем соглашение является лишь частью более широкой экономической инициативы Байдена. Как сообщалось, последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.

В конце мая сенаторы-республиканцы направляли на рассмотрение администрации президента США версии собственного плана инфраструктурных инвестиций. Последний план предусматривал расходы на общую сумму $928 млрд в течение восьми лет. Предыдущее предложение республиканцев предполагало инвестиции в размере $568 млрд на пять лет.

Ранее они отказались поддержать план инфраструктурных расходов Белого дома объемом $1,7 трлн как слишком дорогостоящий, несмотря на то, что президент США Джо Байден согласился урезать расходы в рамках предложенного им плана более чем на $500 млрд с изначально планировавшихся $2,25 трлн.

Республиканцев не устраивало, что Байден планирует покрыть расходы на инфраструктуру за счет повышения корпоративного налога. Они предлагали перенаправить на финансирование этого плана федеральные средства, выделенные на борьбу с COVID-19, а это, вероятно, не устроит ни законодателей-демократов, ни Белый дом.

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер позднее в свою очередь заявлял, что республиканцы готовы поддержать план, предусматривающий расходы на инфраструктуру в размере $1 трлн в течение восьми лет.

План Байдена предусматривает выделение средств на поддержку пожилых людей и детей, ремонт и строительство доступного жилья. Покрыть расходы на эти меры Байден планирует за счет повышения корпоративного налога.

Сенатор от штата Западная Вирджиния Шелли Мур Капито, представляющая республиканцев на переговорах по этому плану, отметила, что республиканцы требуют от Байдена исключить из инфраструктурного плана социальные расходы, а также отказаться от повышения корпоративного налога.