Политика

12:41 26.07.2021

Разумков хочет созвать Раду 23 августа и принять обращение к международным организациям об усилении сотрудничества для противодействия агрессии РФ – нардеп

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Разумков хочет созвать Раду 23 августа и принять обращение к международным организациям об усилении сотрудничества для противодействия агрессии РФ – нардеп

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков намерен созвать внеочередное заседание парламента на 23 августа, чтобы принять обращение к международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств об усилении сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии РФ, сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Разумков хочет созвать на 23 августа внеочередное заседание Верховной Рады из-за "Крымской платформы". Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередное заседание Рады", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, на этом внеочередном заседании депутатам предлагают рассмотреть проект постановления №5775 "Об Обращении Верховной Рады к ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европарламенту, правительству и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации".

Среди авторов документа – председатель Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, вице-спикер Елена Кондратюк, а также депутаты из разных фракций и групп парламента.

Инициаторы проекта постановления предлагают обратиться к международным организациям с призывом принять резолюцию о поддержке "Крымской платформы" как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупации АРК и восстановления территориальной целостности Украины, а также призывают международное сообщество воздержаться от поддержки действий и инициатив РФ, прямо или косвенно направленных на противодействие деятельности и развития "Крымской платформ".

Вместе с тем в Раде акцентируют на важности сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Российской Федерацией Крыма, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права.

Авторы документа также предлагают призвать иностранных партнеров к усилению политико-дипломатического и экономического давления на Россию в ответ на нарушения ею норм международного права.

Кроме того, в Раде подчеркивают важность сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Крыма, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины, обеспечения безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Также проектом постановления предлагается осудить принудительную паспортизацию Российской Федерацией граждан Украины на временно оккупированных территориях, и призвать иностранных партнеров не признавать эти документы, усилив давление на Россию с требованием прекратить незаконную паспортизацию.

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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