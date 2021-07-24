Политика

01:28 24.07.2021

В Киеве создадут Дневной центр для пострадавших от домашнего насилия

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В Киеве создадут Дневной центр социально-психологической помощи лицам, которые пострадали от домашнего насилия или насилия по признаку пола, который станет продолжением Центра гендерного равенства и будет функционировать в Днепровском районе, сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.
"Киев получил государственную субвенцию на более 6 млн грн, и за эти средства будет создан этот Дневной центр. Очень важно, что в структуре нового Центра будет работать мобильная бригада, которая оперативно реагировать на случаи домашнего насилия. Основная цель деятельности такой бригады - безотлагательное предоставление социально-психологической помощи пострадавшим лицам. Создание такого Центра - это логическое продолжение развития единой системы противодействия и предотвращения насилия. Это будет учреждение, которое будет отвечать всем современным требованиям. Расположен он будет по адресу: ул. Радужная, 6-А", - рассказала Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.
Главными заданиями будущего Дневного центра будет предоставление комплексной социально-психологической и первичной юридической помощи пострадавшим, организация и поддержка групп взаимопомощи пострадавших, организация и проведение семинаров и тренингов для пострадавших, проведение социально-профилактической работы, направленной на предотвращение повторных случаев насилия в отношении пострадавшего лица и формирования нулевой толерантности к его проявлениям в обществе, а также информирование населения о правах пострадавших и социальных услугах, предоставляемых Дневным центром.
В учреждении будут работать юридические консультанты, психологи и врач-психолог, социальные работники. В состав мобильной бригады будут входить психолог, социальный работник и водитель.
Полноценно новый Дневной центр должен заработать в 2022 году.

Теги: #киев #насилие #помощь #украина
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