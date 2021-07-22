Политика

16:51 22.07.2021

Нардеп Юрчишин подал заявление в Нацполицию после выступления Шуфрича на телеканале "Россия 1"

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Нардеп Юрчишин подал заявление в Нацполицию после выступления Шуфрича на телеканале "Россия 1"

Народный депутат Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") подал в Национальную полицию Украины и Офис генерального прокурора заявление о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Нестором Шуфричем (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") в связи с его высказываниями в эфире телеканала "Россия 1" 20 июля.

"Последний (Нестор Шуфрич – ИФ) 20 июля в эфире российского государственного телеканала "Россия 1" на широкую общественность разжигал вражду между украинцами и крымскими татарами на национальной, расовой и религиозной основе", - сообщает пресс-служба Юрчишина.

Шуфрич, выступая на российском телеканале, высказался на тему признания крымских татар коренным народом Украины.

"Смотрите, мы признаем коренным народом последователей… и фактически наследников Чингизидов, ведь что такое Крымско-Татарское Ханство, в тысяча…. ном году оно вышло из Крымского улуса, а Крымский улус – это был составляющий Золотой Орды, а что такое Золотая Орда, это Бату-Хан, который сжег Киев; тысячи наших женщин, которые были уведены в рабство, с понятными целями…", - заявил Шуфрич.

Юрчишин уверен, что депутат Шуфрич нарушил ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства) Уголовного кодекса Украины.

"Итак, в связи с противоправными действиями господина Шуфрича, Ярослав Юрчишин подал официальное заявление в Национальную полицию Украины и Офис генпрокурора. Ярослав Юрчишин берет ситуацию под свой контроль и обязуется отслеживать ход событий", - указывается в сообщении.

Теги: #юрчишин #заявление #шуфрич
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