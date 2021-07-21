Политика

13:50 21.07.2021

Зеленский – талантливый человек, который переформатировал шоу-бизнес в политику – Тимошенко

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Зеленский – талантливый человек, который переформатировал шоу-бизнес в политику – Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала президента Зеленского "реально талантливым человеком", привнесшим шоу-бизнес в политику.

"На самом деле я скажу вам так: это реально талантливый человек. Потому что переформатировать шоу-бизнес в политику - это надо иметь талант", - сказала Тимошенко в интервью интернет-каналу "После.Завтра".

"И я вам скажу, что когда они говорят, что они новые люди в политике - это же не отвечает действительности. Они 20 лет, будучи в "95 квартале", были главным анти-истеблишментом страны. Они были анти-власть, анти-политика на экранах. Но за кулисами они были неотъемлемой частью клановой системы. Они выступали на корпоративах у олигархов, они на заказ делали все необходимые сюжеты. Это была такая двойная история, где люди видели критику власти (а это классический анти-истеблишмент), а за кулисами все были абсолютно одинаковые", - сказала она.

"Надо быть талантливым человеком, чтобы держать такой баланс", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, "то, что 20 лет было их успешной профессией, что их нормально кормило, что давало им возможность жить, что сделало их суперпопулярными, сейчас перекочевало в политику. На самом деле ничего не изменилось".

"И у нас сегодня политика складывается из классических двух частей. Первая - это большое шоу, которое лучше них в стране никто не делает, поэтому люди увлечены, все с поп-корном на диванах, и смотрят: "Да, так классно идет". Это фасад. Это очень хорошо организованный театр, в котором вся страна, все общество - зрители благодарные.А есть за сценой история, за кулисами. А там все так, как и было в "95 квартале" - они все вместе", - считает Тимошенко.

Теги: #тимошенко #зеленский
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