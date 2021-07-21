Гройсман о "шантаже" Китаем: со стороны власти - это неприемлемо политическое флюгерство

Шантаж западных партнеров Украины со стороны действующей украинской власти и заявления о возможном развороте и переориентации на Китай - это недопустимо политическое флюгерство, которое не имеет ничего общего с украинскими стратегическими интересами, отмечает лидер партии "Украинская Стратегия Гройсмана", экс-премьер Владимир Гройсман.

"Если наша власть решила шантажировать наших экономических и идеологических партнеров изменением вектора развития на восток, то хочу напомнить всем: шантаж никто не воспринимает, а шантажистов никто не любит, с ними никто не имеет дел. Украинскому правительству надо исходить из национальных интересов. И если мы посмотрим на национальные интересы Китая, то они совершенно не совпадают с национальными интересами Украины", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина 24".

"Это политическое флюгерство, и оно неприемлемо. Наше будущее на Западе - где есть свобода, демократия и верховенство права. Это то, что присуще украинцам", - добавил он.

Политик отметил, что уже обращал внимание коллег на опасность бездумного сотрудничества с Китаем, который был и есть коммунистическим государством, партнером РФ и сторонником авторитаризма. По мнению Гройсмана, торговля с Китаем возможна, но продолжение взаимовыгодного экономического сотрудничества не может и не должно снижать осторожность в вопросах политического сотрудничества.

"Я не помню позиций Китая относительно уважения территориальной целостности - ни в официальных заявлениях, ни в резолюциях. У нас нет политической поддержки со стороны Китая, зато с Россией они близки. Наше будущее в европейском сообществе, а не в коммунистических режимах", - уверен политик.

Экс-премьер отметил, что иметь политические дела с Пекином, а тем более выражать восторг по случаю 100-летия Компартии КНР непонятно для украинцев, 100 лет боровшихся с коммунизмом и на собственной истории знающих цену тоталитаризма. "Обратитесь к Китаю, чтобы Китай заявил об украинском Крыме, о нерушимости границ Украины, о том, что они будут жестко реагировать, если Путин будет наращивать агрессию против Украины. Это принципиальные и ценностные вещи", - сказал он.

Отдельно Гройсман высказал требование очень жестко контролировать инвестиции из Китая - прежде всего в инфраструктуру, добычу ископаемых и землю.