Политика

11:00 21.07.2021

Пашинян отказался от депутатского мандата

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Пашинян отказался от депутатского мандата

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, спикер действующего парламента Арарат Мирзоян и еще 14 кандидатов в депутаты от правящей партии "Гражданский договор" представили в Центральную избирательную комиссию заявления о самоотводе.

Список из 16 человек опубликовал на своей странице в Фейсбуке секретарь ЦИК Армен Смбатян.

В числе отказавшихся от депутатских мандатов - глава правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, которая будет назначена послом в США, и.о. министра территориального управления Сурен Папикян, глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Ранее Смбатян заявил, что первое заседание нового парламента Армении, в ходе которого будет избран премьер-министр республики, состоится 2 августа.

17 июля Конституционный суд Армении признал действительными результаты досрочных выборов в парламент 20 июня, на которых победу одержала партия и.о. премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Новый парламент Армении будет состоять из 107 депутатов. В соответствии с избирательным кодексом партия Пашиняна получила 71 депутатский мандат, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 29 мандатов, сформированный вокруг экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" - семь мандатов.

Получившая большинство политическая сила имеет право выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра, после утверждения его кандидатуры в парламенте президент республики подпишет соответствующий указ о назначении.

Теги: #пашинян #мандат #отказ
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