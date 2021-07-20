Нардеп Герасимов: За год после срыва спецоперации по "вагнеровцам" Зеленский прошел путь до "явки с повинной"

Семь спецопераций украинских разведчиков были сорваны в июле-декабре 2020 года, вследствие чего погибли граждане Украины, сообщил сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, сославшись на информацию украинских журналистов.

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности" во вторник, во время выступления с трибуны Верховной Рады Герасимов отметил, что на следующей неделе исполнится год, как из Офиса президента слили информацию с грифом "совершенно секретно" об операции украинских спецслужб по задержанию российских террористов из ЧВК "Вагнер".

"За этот год Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский – ИФ) прошел долгий путь от лжи, что операция - выдумка, к явке с повинной, что операция не просто была, а это он лично о чем-то предупредил Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным - ИФ). Но за год мы так и не приблизились к главному ответу - кто является российским кротом? Хотя для большинства сознательных украинцев это "секрет Полишинеля", - сказал парламентарий Герасимов.

Сопредседатель фракции отметил, что власть системно преследует боевых генералов, ветеранов, волонтеров, патриотов, всех, кто в 2014-15 годах сломал планы руководства РФ в отношении Украины.

"Эту деградацию видят наши союзники. Журналисты говорят, что западные партнеры уже не предоставляют столь безоговорочно разведданные, как это было при Порошенко. В том числе, из-за использования Банковой украинских разведчиков для похищения судьи Чауса с территории дружественной Молдовы. Это привело не только к репутационным потерям Украины, но и к напряжению отношений Зеленского и Санду, которая требует ответов на неприятные вопросы", - констатирует Герасимов.

По его словам, происходящее – это "звенья одной цепи, на которой Зеленский хочет увести нас прочь от НАТО и ЕС, хотя это прямое нарушение 102-й статьи Конституции".

Политик также назвал примером попытки узурпировать власть, когда Офис президента "натравил ручное ГБР против Верховного суда, потому что там признали, что Зеленский нарушил закон". "И вместо того, чтобы уйти, как обещал, он использует правоохранителей для давления на судей, потому что их решение ему не нравится… Зеленский сделал еще один шаг к лукашенкизации Украины. Я так понимаю, что его фракции, которая ему помогает в этом, очень нравится современный режим в Беларуси", - резюмировал Герасимов.