Президент Франции заявил о поддержке сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с руководством Сирийского Курдистана заявил о готовности оказывать экономическую и военную поддержку автономии в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ, сообщило во вторник независимое сирийское информационное агентство North Press agency (NPA).

По данным агентства, Макрон принял накануне в Елисейском дворце делегацию автономии Северной и Восточной Сирии, известной также как Сирийский Курдистан во главе с председателем Исполнительного совета Сирийского демократического совета (СДС) Ильхамом Ахмедом.

СДС является основным военно-политическим объединением автономии, и его основу составляют представители курдов - второй по численности после арабов этнической группы Сирии.

Сопредседатель исполнительного совета Бериван Халед сообщила NPA, что встреча состоялась по инициативе французской стороны.

Президент Франции "заявил о продолжении поддержки администрации автономии Северной и Восточной Сирии, в особенности экономической и военной, в деле полного разгрома ИГИЛ", - сказала Халед.

СДС находится в оппозиции к правительству Сирии и отказался участвовать в состоявшихся 26 мая президентских выборах.