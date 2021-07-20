Законопроект о борьбе с "постановочным спамом" в стадии регистрации - Корниенко

Законопроект о борьбе с "постановочным спамом" предусматривает возможность для народных депутатов вносить в Верховную Раду проекты постановлений, которые блокируют подписание принятых законов, только в тех случаях, когда их авторские коллективы соответствуют суммарному количеству членов в половине фракций парламента, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Он (законопроект - ИФ) сейчас в стадии регистрации, мы с Арахамией (глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - ИФ) - первые авторы. Он будет предусматривать следующую процедуру: чтобы внести подобное постановление, нужно собрать коллег с половины фракций, имеющихся в парламенте, то есть если семь фракций, то необходимо три фракции, и это должно быть не меньше чем 45 коллег. Потому что если каждый депутат будет каждую важную реформу блокировать такими постановлениями, - это просто издевательство над украинским народом", - сказал Корниенко журналистам перед внеочередным пленарным заседанием во вторник.

Как сообщалось, Корниенко и Арахамия подготовили в Верховную Раду законопроект об изменениях в регламенте, которые призваны не допускать в будущем "постановочного спама", который вместе с "поправочным спамом" оппозиция использует для необоснованного затягивания с подписанием важных для государства и граждан законопроектов.