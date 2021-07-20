Политика

11:16 20.07.2021

Депутаты предлагают Раде обязать инициативные группы по проведению всеукраинских референдумов подавать электронные подписные листы в ЦИК

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Депутаты предлагают Раде обязать инициативные группы по проведению всеукраинских референдумов подавать электронные подписные листы в ЦИК

Группа народных депутатов предлагает обязать инициативные группы по проведению всеукраинских референдумов подавать в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписные листы в электронном формате.

Текст соответствующего законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады под номером №5802 в понедельник.

Закон "О всеукраинском референдуме" предусматривает, что ЦИК осуществляет проверку и подсчет не менее трех миллионов подписей в поддержку инициативы проведения всеукраинского референдума с использованием автоматизированной информационно-аналитической системы. Проверка такого количества подписей должна осуществляться на протяжении 14 дней.

Согласно ст.32 закона "О всеукраинском референдуме", член инициативной группы, который осуществлял сбор подписей, выкладывает данные избирателей, собранные на подписных листах, в электронном виде, организованном в формате, который позволяет его автоматизированную обработку средствами ЦИК.

В то же время законодательство не возлагает на члена инициативной группы или саму инициативную группу обязанностей по передаче подписных электронных данных в ЦИК.

Законопроект №5802 предусматривается внесение изменений в ст.32 и 34 закона "О всеукраинском референдуме" с целью установить требование к инициативной группе и ее членам обязательно представлять в ЦИК подписные листы в электронном виде в машиночитаемом формате.

Достоверность изложенных в электронном виде данных должен подтвердить соответствующий член (уполномоченный представитель) инициативной группы путем наложения собственной квалифицированной электронной подписи.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины в конце июня разработала и подала в Верховную Раду предложение относительно безотлагательного законодательного урегулирования представления данных избирателей из подписных листов в поддержку инициативы проведения всеукраинского референдума.

Теги: #законопроект #цик #референдум
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