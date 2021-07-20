Кент обсудил с лидерами крымскотатарского народа и депутатами преследования населения в Крыму и "Крымскую платформу"

Заместитель помощника государственного секретаря США, временный поверенный в делах США в Украине, Джордж Кент обсудил с лидерами крымскотатарского народа, чиновниками и депутатами ситуацию во временно оккупированном Россией Крыму и саммит "Крымской платформы".

"Имел честь встретиться с лидерами крымскотатарского народа, депутатами и чиновниками, и обсудить текущую оккупации Крыма Россией, преследования населения, и будущую Крымскую платформу", - сообщает посольство США в Facebook.