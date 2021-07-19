Политика

16:26 19.07.2021

Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО - МИД

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Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО - МИД

Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя слова спикера украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича о том, что Украина развернется на Восток, если Запад сдаст интересы Украины.

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - приобретение членства в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток в парадигме украинской внешней политики не стоит", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса.

"Параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство. И этот путь неотвратим. В то же время, это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен", - указал Николенко.

Спикер МИД пояснил, что именно поэтому президент Украины поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в ЕС и НАТО, развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки.

Ранее Арестович заявил о том, что "если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток".

"Есть Британия, есть Турция. Звонок президента был лидеру Китая - это еще одна ось, с которой мы можем сбалансировать наши отношения. Намечается большое азиатское турне президента ... И общий месседж такой, как мне кажется, - если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украины находится на грани фола", - сказал Арестович в интервью телеканалу "Дом".

Теги: #ес #украина #нато
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