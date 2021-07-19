Политика

15:20 19.07.2021

Зеленский: Нам непонятна целесообразность саммита "Восточного партнерства" без политического наполнения

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Зеленский: Нам непонятна целесообразность саммита "Восточного партнерства" без политического наполнения

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ждет от следующего саммита "Восточного партнерства" политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы, иначе такой саммит не является предметным.

"В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского Союза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, не понятна целесообразность этого (саммита – ИФ) в целом", - заявил Зеленский, выступая на Батумской международной конференции в понедельник.

 

Теги: #восточное_партнерство #зеленский
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