Политика

15:04 19.07.2021

Зеленский: Ориентир Украины - это Соглашение об ассоциации с ЕС

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Зеленский: Ориентир Украины - это Соглашение об ассоциации с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является ориентиром для Украины.

"Наш ориентир - Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Его имплементация приблизит Украину к критериям членства в ЕС. И уже сегодня мы имеем амбициозную (повестку дня - ИФ) с Европейским союзом. Ближайшая цель – это старт имплементации Соглашения о совместном авиационном пространстве, следующая стадия подготовки промышленного безвиза и первое подведение итогов обновления Соглашения об ассоциации", - заявил Зеленский, выступая на Батумской международной конференции.

 

Теги: #зеленский
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