Рада проведет внеочередное заседание во вторник в 14:00 – нардеп Железняк

Верховная Рада во вторник, 20 июля, проведет внеочередное заседание для рассмотрения проектов постановлений, которые блокируют подписание законов о судебной реформе и реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра в 14:00 будет внеочередное заседание. Кворум не нужен, провалят постановления, которые блокируют подписание (законопроектов – ИФ) №3711-д (ВККС), №3822 (Реформа "Укроборонпрома"), №5068 (ВРП), №5069 (тоже про инспекторов ВРП, только в кодексах). Всего 10 проектов постановлений", – написал Железняк в своем Телеграм-канале.

В то же время на сайте Верховной Рады отсутствует распоряжение спикера о созыве внеочередного заседания на 20 июля.