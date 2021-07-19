Политика

12:28 19.07.2021

Рада проведет внеочередное заседание во вторник в 14:00 – нардеп Железняк

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Рада проведет внеочередное заседание во вторник в 14:00 – нардеп Железняк

Верховная Рада во вторник, 20 июля, проведет внеочередное заседание для рассмотрения проектов постановлений, которые блокируют подписание законов о судебной реформе и реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра в 14:00 будет внеочередное заседание. Кворум не нужен, провалят постановления, которые блокируют подписание (законопроектов – ИФ) №3711-д (ВККС), №3822 (Реформа "Укроборонпрома"), №5068 (ВРП), №5069 (тоже про инспекторов ВРП, только в кодексах). Всего 10 проектов постановлений", – написал Железняк в своем Телеграм-канале.

В то же время на сайте Верховной Рады отсутствует распоряжение спикера о созыве внеочередного заседания на 20 июля.

 

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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