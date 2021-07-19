Политика

12:16 19.07.2021

В Раде не требуется кворум для отклонения проектов постановлений, блокирующих подписание законов о судебной реформе – Арахамия

2 мин читать
В Раде не требуется кворум для отклонения проектов постановлений, блокирующих подписание законов о судебной реформе – Арахамия

Верховной Раде не требуется собирать кворум в минимум 226 народных депутатов на внеочередной сессии для процедуры отклонения проектов постановлений, блокирующих подписание законов о судебной реформе, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"226 голосов необходимы лишь для принятия положительного решения, голосования за законопроект или постановление. А вот кворума для начала заседания для отклонения закона или постановления не нужно", – сказал Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В свою очередь председатель партии "Слуга народа" и первый заместить руководителя одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко уточнил, что Верховная Рада во вторник, 20 июля, намерена провести внеочередную сессию, чтобы в частности разблокировать подписание спикером парламента и президентом Украины законопроект №5068 о Высшем совете правосудия.

"Закон о Высшем совете правосудия – проект №5068 – заблокировали двумя постановлениями. Расчет прост: заблокировать закон на полтора месяца – до открытия новой сессии Рады, то есть до 7 сентября, чтобы на это время продолжить работу коррумпированной судебной системы и отложить ее реформирования. Но нас этим не запугаешь. Как и не удалось запугать с земельной реформой, с банковской и со всем остальным. Именно поэтому мы соберемся на внеочередную сессию, чтобы отклонить эти постановления", - подчеркнул Корниенко.

Кроме того, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии "Слуга народа", Корниенко и Арахамия внесли в Верховную Раду законопроект об изменениях в регламенте, которые призваны не допускать в будущем "постановочного спама", который вместе с "поправочным спамом" оппозиция использует для необоснованного затягивания с подписанием важных для государства и граждан законопроектов.

Как сообщалось, 16 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал на брифинге, что ожидает в понедельник письмо от инициаторов проведения внеочередной сессии с просьбой созвать ее на 20 июля. По словам спикера, на повестке дня такой сессии депутаты, предварительно, смогут рассмотреть некоторые проекты постановлений, которые фактически заблокировали подписание законопроектов №3711-д, №5068 и №5069, касающихся судебной реформы, а также законопроект №3822 о реформировании предприятий ОПК.

Теги: #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 19.07.2021
Рада проведет внеочередное заседание во вторник в 14:00 – нардеп Железняк

Рада проведет внеочередное заседание во вторник в 14:00 – нардеп Железняк

14:59 16.07.2021
Разумков о возможных отставках в правительстве: осенью посмотрим, у меня есть вопросы как минимум к трем министрам

Разумков о возможных отставках в правительстве: осенью посмотрим, у меня есть вопросы как минимум к трем министрам

14:04 16.07.2021
В Раду не поступало обращений по поводу рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины на внеочередной сессии Рады в августе - Разумков

В Раду не поступало обращений по поводу рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины на внеочередной сессии Рады в августе - Разумков

13:30 16.07.2021
Разумков ожидает письмо от инициаторов проведения внеочедной сессии с просьбой созвать ее на 20 июля

Разумков ожидает письмо от инициаторов проведения внеочедной сессии с просьбой созвать ее на 20 июля

13:23 16.07.2021
Арахамия подтвердил проведение 20 июля внеочередной сессии Рады

Арахамия подтвердил проведение 20 июля внеочередной сессии Рады

12:52 16.07.2021
Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

12:24 16.07.2021
Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

12:05 16.07.2021
Монастырский: Приложу усилия по укреплению обороноспособности страны в тесном сотрудничестве с Минобороны

Монастырский: Приложу усилия по укреплению обороноспособности страны в тесном сотрудничестве с Минобороны

11:55 16.07.2021
Монастырский: моим главным приоритетом на посту главы МВД будет безопасность граждан

Монастырский: моим главным приоритетом на посту главы МВД будет безопасность граждан

11:49 16.07.2021
Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесли - нардеп Кравчук

Арахамия подтвердил проведение 20 июля внеочередной сессии Рады

Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Грузинские оппозиционеры и журналисты на митинге в Тбилиси вновь потребовали отставки премьера

Замруководителя ОП и глава Бюро международной политики Польши скоординировали позиции по сотрудничеству

Бюджетный комитет Рады перенес выплаты учителям с осени на июль – "Батькивщина"

Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесли - нардеп Кравчук

"Евросолидарность" требует создания отдельной ВСК по делу "вагнеровцев" – Порошенко

Рада может на следующей неделе провести внеочередную сессию - нардеп Гончаренко

Спикер Рады считает целесообразным лишение полномочий народного депутата за прогулы

Яценюк: членство Украины в НАТО - в интересах государств-членов

Яценюк указал на угрозу балансу сил в Украине в связи с отставкой Авакова

Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА