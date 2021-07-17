Политика

21:15 17.07.2021

Грузинские оппозиционеры и журналисты на митинге в Тбилиси вновь потребовали отставки премьера

1 мин читать

В Грузии около 300 журналистов трех оппозиционных телеканалов "Пирвели ТВ", "Мтавари архи" и "Формула", а также сторонники оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Лело" провели в субботу перед зданием парламента акцию с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и наказания тех, кто избил журналистов 5 июля.

Почти все выступавшие на акции ораторы обвинили действующие грузинские власти в отказе от западных ценностей и "желании вернуться в российское пространство".

В этом же русле выступил на акции бывший президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили.

"У нас, грузин всегда был выбор, на какой стороне стоять. Грузином был Иване Джавахишвили (основатель Тбилисского государственного университета) и Серго Орджоникидзе отрапортовавший в 1921 году в Москву, что над Тбилиси реет Красное знамя. Мы сделали свой выбор и никогда не откажемся от него, это выбор в пользу того, чтобы завтрашний день в Грузии не был бы русским", - заявил Маргвелашвили.

Организаторы акции сообщили, что в воскресенье, 18 июля, когда министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выступит в парламенте, его встретят "коридором позора".

Журналисты оппозиционных телеканалов на этой неделе провели несколько акций протеста с требованием отставки премьер-министра Гарибашвили, которого они считают ответственным за избиение 5 июля нескольких десятков журналистов агрессивной толпой, протестовавшей против проведения в центре Тбилиси марша ЛГБТ-сообщества.

Теги: #журналисты #грузия #оппозиция #акция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:36 14.07.2021
Одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы, МИД призывает освободить их

Одесских яхтсменов приговорили в Грузии к 4 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы, МИД призывает освободить их

22:57 12.07.2021
МВД Грузии сообщает о задержании 12 оппозиционеров на акции в Тбилиси

МВД Грузии сообщает о задержании 12 оппозиционеров на акции в Тбилиси

13:50 12.07.2021
Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

11:16 12.07.2021
За беспорядками последних дней в Тбилиси стоят Саакашвили и его сторонники, считает премьер Грузии

За беспорядками последних дней в Тбилиси стоят Саакашвили и его сторонники, считает премьер Грузии

20:20 11.07.2021
В Тбилиси проходит акция против правительства Грузии в связи со смертью телеоператора, которого избили противники ЛГБТ

В Тбилиси проходит акция против правительства Грузии в связи со смертью телеоператора, которого избили противники ЛГБТ

13:09 11.07.2021
В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

18:58 07.07.2021
Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

00:02 07.07.2021
На юге Грузии произошло землетрясение

На юге Грузии произошло землетрясение

19:16 05.07.2021
Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

18:36 05.07.2021
Украинский альпинист погиб в Грузии

Украинский альпинист погиб в Грузии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесли - нардеп Кравчук

Арахамия подтвердил проведение 20 июля внеочередной сессии Рады

Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Замруководителя ОП и глава Бюро международной политики Польши скоординировали позиции по сотрудничеству

Бюджетный комитет Рады перенес выплаты учителям с осени на июль – "Батькивщина"

Встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа" перенесли - нардеп Кравчук

Разумков о возможных отставках в правительстве: осенью посмотрим, у меня есть вопросы как минимум к трем министрам

Разумков ожидает письмо от инициаторов проведения внеочедной сессии с просьбой созвать ее на 20 июля

"Евросолидарность" требует создания отдельной ВСК по делу "вагнеровцев" – Порошенко

Арахамия подтвердил проведение 20 июля внеочередной сессии Рады

Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Рада может на следующей неделе провести внеочередную сессию - нардеп Гончаренко

Спикер Рады считает целесообразным лишение полномочий народного депутата за прогулы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА