Замруководителя ОП и глава Бюро международной политики Польши скоординировали позиции по сотрудничеству

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем Канцелярии президента Польши, руководителем Бюро по международной политике Якубом Кумохом, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Собеседники обсудили состояние и перспективы развития широкого круга вопросов двусторонних отношений. Отметили важность дальнейшей поддержки активного диалога на всех уровнях, включая высокий, что соответствует стратегическому характеру отношений между Украиной и Польшей", - указывается в сообщении.

Стороны обменялись оценками ситуации вокруг строительства Россией газопровода "Северный поток – 2" и констатировали единство позиции, что этот проект представляет угрозу для безопасности всей Европы.

"Северный поток-2" - это геополитическое оружие России, который будет использоваться агрессором против западного демократического мира", - отметил Сибига.

Важной, по его убеждению, является дальнейшая скоординированная деятельность по противодействию его запуска.

Сибига также проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на востоке Украины, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы, а также о состоянии мирного процесса, важные конкретные меры в рамках которого продолжает блокировать российская сторона. Он поблагодарил за неизменную поддержку Польшей суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Отдельно обсудили перспективные проекты диверсификации поставок энергоресурсов в Украину, реализация которых отвечает интересам обоих государств.

Собеседники также коснулись важных вопросов общего исторического прошлого и согласились, что такой диалог должен строиться на основе взаимопонимания и взаимоуважения.

Стороны договорились продолжить контакты, в том числе в рамках подготовки визита президента Польши Анджея Дуды в Киев в августе этого года. Сибига отметил, что украинская сторона высоко ценит решение Дуды принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.