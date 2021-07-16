Бюджетный комитет Рады перенес выплаты учителям с осени на июль – "Батькивщина"

Бюджетный комитет Верховной Рады изменил помесячную роспись, и выплаты, которые по графику должны были быть выплачены сотрудникам сферы образования осенью, перенесли на лето, сообщил народный депутат (фракция "Батькивщина" Сергей Евтушок.

"Спасибо парламентскому комитету по вопросам бюджета, который вместе с Министерством финансов изменили помесячную роспись и перенесли выплаты учителям с осени на сейчас. Но остается вопрос, что вы будете делать осенью, на сколько будет увеличена субвенция, которая должна пойти в ОТГ для выплаты педагогам?", - спросил Сергей Евтушок у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время Часа вопросов к правительству, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Как пояснил Евтушок, проблема образовательной субвенции заключается в том, что она дефицитная, и это не позволяет органам местного самоуправления отправить в отпуск учителей с выплаченными зарплатами и отпускными.

Например, только в Сарненский ОТГ Ровенской области дефицит субвенции составляет 36 млн грн, отметил представитель он.

По его словам, депутаты "Батькивщины" применяли все необходимые инструменты, чтобы побудить коллег оперативно отреагировать на проблему дефицита образовательной субвенции и направить деньги учителям.