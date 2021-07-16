"Евросолидарность" требует создания отдельной ВСК по делу "вагнеровцев" – Порошенко

Фракция "Европейская Солидарность" собирает подписи за проведение внеочередного заседания парламента для голосования за проект постановления о создании временной следственной комиссии по делу о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Как сообщает пресс-служба политсилы в пятницу, об этом на брифинге заявил пятый президент Украины, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

По его словам, комиссия, которая уже была создана для расследования преступлений против суверенитета Украины, совершенных представителями органов госвласти, является "дымовой завесой" для сокрытия преступлений в высших властных кабинетах.

"Почти год Зеленский, руководитель его Офиса Ермак врали украинцам, врали всему миру о том, что этой операции не было… Их лживое отрицание заставило меня раскрыть часть деталей этой информации о том, что в декабре 2018 я как президент и верховный главнокомандующий санкционировал для Минобороны и Главного управления разведки Минобороны проведение этой операции. После того, как мне на стол легли данные о деятельности печально известной группы Вагнера по всему миру", - заявил Порошенко.

Он отметил, что "вагнеровцы" являются "убийцами, которые убивают людей и дестабилизируют власть по всему миру".

"Информация касалась Сирии, Йемена, африканских стран. Я санкционировал проведение спецоперации, в том числе и передачу части нетайных деталей этой информации нашим партнерам", - отметил пятый Президент.

Он подчеркнул, что под давлением со стороны журналистов, активистов и оппозиции Зеленский таки признал существование спецоперации.

"Мы год требовали создания временной следственной комиссии, которая в первую очередь должна допросить Зеленского. Но у нас представители его фракции с ужасом в глазах категорически отказываются это делать. Речь идет не о привлечении к ответственности - речь идет лишь о получении достоверной информации. Но они даже не имеют представления, как они допросят Ермака, Баканова, Кондратюка и других лиц, имеющих непосредственное отношение к реализации этого позорного для Украины сценария", - заявил нардеп.

Он напомнил, что нардепы от "Евросолидарности", "Голоса" и "Батькивщины" отозвали своих представителей из уже созданной ВСК, поскольку она не занимается расследованием срывом спецоперации по "вагнеровцам".

"В соответствии с законом о ВСК единственным, для чего создается комиссия, является подготовка отчета исключительно по предмету деятельности комиссии, который определила Верховная Рада. Как вы видите, вопрос ЧВК Вагнера в задачах расследования комиссии нет. А значит и допрашивать свидетелей они должны только по вопросам расследования, которые определила Верховная Рада…Цели установить истину в комиссии нет", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что "Евросолидарность" приняла решение и получении подписных листов в секретариате Верховной Рады для того, чтобы собрать подписи на внеочередное заседание.

"Почему это так важно? Потому что речь идет об имидже нашего государства… Наша задача - получить подписные листы. Или изменить предмет расследования комиссии, или создать новую комиссию. Наша задача - привлечь к ответственности "кротов" и преступников, которые разрушают национальную безопасность Украины. Как будет создана эта комиссия, мы готовы принять в ней участие", - резюмировал пятый президент.

Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

Он отметил, что в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор", - отметил Зеленский.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.