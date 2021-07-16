Арахамия подтвердил проведение 20 июля внеочередной сессии Рады

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что во вторник, 20 июля, состоится внеочередная сессия Верховной Рады с целью разблокирования подписания законов о судебной реформе.

"Во вторник мы будем делать внеочередную сессию. Те славные законы о реформе правосудия, которую вся страна ждет... Опять-таки, Юлия Владимировна (Тимошенко - ИФ)... заблокировала при помощи постановлений и фактически эти законы нельзя сейчас подписывать, чтобы они дальше вступали в силу. Поэтому мы соберемся во вторник маленьким составом, поскольку там не нужно голосовать "за", а нужно провалить эти постановления", - сказал Арахамия на брифинге пятницу.