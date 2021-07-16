Политика

11:49 16.07.2021

Рада может на следующей неделе провести внеочередную сессию - нардеп Гончаренко

1 мин читать
Рада может на следующей неделе провести внеочередную сессию - нардеп Гончаренко

Верховная Рада может провести внеочередную сессию на следующей неделе, сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"На следующей неделе будет проведена еще одна внеочередная сессия Верховной Рады, на которую "слуги" вынесут постановления о нарушении регламента при принятии законопроектов. Эти постановления планируют провалить, поэтому не важно сколько депутатов соберется в зале", - написал Гончаренко в своем Телеграм-канале.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура уточнил, что внеочередная сессия может состояться во вторник, 20 июля.

"Мы рассмотрим постановления, которые блокируют подписание спикером и президентом ряда важных законопроектов", - отметил Качура в своем Телеграм-канале.

Очевидно, речь идет о рассмотрении проектов постановлений, зарегистрированных членами фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "Довира", которые блокируют подписание закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) (законопроект №3711-д) с предложениями президента Украины Владимира Зеленского и закона о реформе Высшего совета правосудия (ВСП) (законопроект №5068).

Как сообщалось, пятая очередная сессия Верховной Рады закроется 16 июля, а шестая начнётся 7 сентября.

Теги: #гончаренко #рада #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:52 16.07.2021
Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

Рада приняла законы о правовых основах нацсопротивления и увеличении численности ВСУ

12:24 16.07.2021
Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины

12:05 16.07.2021
Монастырский: Приложу усилия по укреплению обороноспособности страны в тесном сотрудничестве с Минобороны

Монастырский: Приложу усилия по укреплению обороноспособности страны в тесном сотрудничестве с Минобороны

11:55 16.07.2021
Монастырский: моим главным приоритетом на посту главы МВД будет безопасность граждан

Монастырский: моим главным приоритетом на посту главы МВД будет безопасность граждан

11:49 16.07.2021
Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

10:17 16.07.2021
Депутаты подали более 10 тыс. поправок ко 2-му чтению "ресурсного" законопроекта - Гетманцев

Депутаты подали более 10 тыс. поправок ко 2-му чтению "ресурсного" законопроекта - Гетманцев

20:05 15.07.2021
"Батькивщина" открыла "горячую" телефонную линию по защите земли

"Батькивщина" открыла "горячую" телефонную линию по защите земли

17:50 15.07.2021
МВФ приветствует недавние решения Рады, но ждет прогресса в других секторах

МВФ приветствует недавние решения Рады, но ждет прогресса в других секторах

15:58 15.07.2021
Комитет Рады рассмотрит назначение Монастырского главой МВД 16 июля

Комитет Рады рассмотрит назначение Монастырского главой МВД 16 июля

12:11 15.07.2021
"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Монастырского министром внутренних дел

"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Монастырского министром внутренних дел

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ и "Довиры" заблокировали подписание закона о реформе ВСП

Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

Законопроект о национальных сообществах предлагает создать дома национальностей в каждом областном центре Украины - замглавы МИД

"Формула Штанмайера" имплементирована в украинское законодательство еще с 2014 года – Арестович

ПОСЛЕДНЕЕ

Спикер Рады считает целесообразным лишение полномочий народного депутата за прогулы

Яценюк: членство Украины в НАТО - в интересах государств-членов

Яценюк указал на угрозу балансу сил в Украине в связи с отставкой Авакова

Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время

Президент Мексики назвал причиной обострения ситуации на Кубе американскую блокаду

"Голос" поддерживает отставку Авакова, но не считают это самым важным

Кент: принципиальная позиция США - чтобы РФ не использовала газ, как оружие против Украины и Восточной Европы

В "Голосе" надеются, что представители власти обсудят кандидатуру нового министра внутренних дел с фракциями парламента

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

В "Европейской солидарности" не знают о причинах отставки Авакова - нардеп Сюмар

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА