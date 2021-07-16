Рада может на следующей неделе провести внеочередную сессию - нардеп Гончаренко

Верховная Рада может провести внеочередную сессию на следующей неделе, сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"На следующей неделе будет проведена еще одна внеочередная сессия Верховной Рады, на которую "слуги" вынесут постановления о нарушении регламента при принятии законопроектов. Эти постановления планируют провалить, поэтому не важно сколько депутатов соберется в зале", - написал Гончаренко в своем Телеграм-канале.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура уточнил, что внеочередная сессия может состояться во вторник, 20 июля.

"Мы рассмотрим постановления, которые блокируют подписание спикером и президентом ряда важных законопроектов", - отметил Качура в своем Телеграм-канале.

Очевидно, речь идет о рассмотрении проектов постановлений, зарегистрированных членами фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "Довира", которые блокируют подписание закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) (законопроект №3711-д) с предложениями президента Украины Владимира Зеленского и закона о реформе Высшего совета правосудия (ВСП) (законопроект №5068).

Как сообщалось, пятая очередная сессия Верховной Рады закроется 16 июля, а шестая начнётся 7 сентября.