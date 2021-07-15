Политика

10:36 15.07.2021

Спикер Рады считает целесообразным лишение полномочий народного депутата за прогулы

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Спикер Рады считает целесообразным лишение полномочий народного депутата за прогулы

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает за доработку и повторное направление в Конституционный суд Украины (КС) законопроекта, предусматривающего лишение полномочий народного депутата за систематическое пренебрежение обязанностями и прогулы пленарных заседаний, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Это принципиальная вещь, которую, так или иначе, надо будет сделать. Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный суд, мы повторно будем обращаться. В свое время уже были направлены соответствующие законопроекты. Мы на них получили отрицательное заключение Конституционного суда", - сказал Разумков в эфире канала "Hromadske".

Он отметил, что лишение мандата народного депутата за невыполнение обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции. "Я считаю, что не стоит тратить средства налогоплательщиков, если ты не можешь найти времени на выполнение обязанностей народного депутата", - подчеркнул председатель парламента.

Разумков напомнил, что КС также предоставил отрицательное заключение законопроекту, который предусматривал внесение изменений в Основной закон и позволил бы лишать мандата за неперсонального голосования в парламенте. В то же время спикер отметил, что проблему неперсонального голосования удалось решить путем введения уголовной ответственности за такие действия и сенсорной кнопки при голосованиях парламентариев.

Теги: #разумков #нардепы #прогулы
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