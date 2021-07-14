Политика

20:41 14.07.2021

Яценюк: членство Украины в НАТО - в интересах государств-членов

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Яценюк: членство Украины в НАТО - в интересах государств-членов

Членство Украины в качестве члена НАТО входит в интересы государств-членов этой организации, считает бывший премьер-министр Украины и глава фонда Open Ukraine Арсений Яценюк.

"На параллельном треке - мы должны получить политическое единство в НАТО. НАТО должно говорить в один голос. Не так, как это случилось в 2008 году. И снова-таки, я хотел бы повторить, что это в интересах государств-членов НАТО - иметь Украину в качестве члена НАТО. И второй меседж я бы хотел передать тем, кто противостоят этой идее: не бойтесь Путина, он чует страх. Чем больше вы боитесь - тем дальше он будет продвигаться", - сказал Яценюк во время дискуссии, организованной Atlantic Council в среду.

По его словам, на первом треке Украина должна сделать все необходимые реформы.

"И если вы считаете, что эти реформы касаются только вооруженных сил, это не так. Они касаются институций, судебной системы, сильных демократических институций сильной прозрачной экономики, борьбы с коррупцией и сильных и надежных Вооруженных сил Украины, которые могут просто соответствовать стандартам НАТО", - пояснил он.

Яценюк также отметил, что Украина ожидала, что последний саммит НАТО внесет больше ясности относительно предоставления Плана действий по членству в НАТО украинскому народу.

"Что мы имеем в итоге? Я все же считаю, что это хороший знак в декларации саммита НАТО, они повторили язык Бухарестского саммита 2008 года, который ясно говорит, что Украина будет членом НАТО. Случится ли это? Да, это случится", - добавил экс-премьер.

Кроме того, он подчеркнул, что это было очень плохим решением некоторых государств-членов НАТО отказаться предоставить План действий по членству в НАТО Украине в 2008 году, поскольку потом президент РФ отправил войска в Грузию, незаконно аннексировал Крым и отправил свои войска в Донецк и Луганск.

Теги: #членство #нато
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