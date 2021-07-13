Политика

19:45 13.07.2021

Кент: принципиальная позиция США - чтобы РФ не использовала газ, как оружие против Украины и Восточной Европы

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Кент: принципиальная позиция США - чтобы РФ не использовала газ, как оружие против Украины и Восточной Европы

Принципиальная позиция США - чтобы РФ не использовала газ, как оружие против Украины и Восточной Европы, завил заместитель помощника государственного секретаря США, и. о. временного поверенного в делах США в Украине Джордж Кент.

"Хочу расставить все точки над "і". США считают "Северный поток" плохим делом. Это плохо для Украины, это плохо для энергетической безопасности Европы, плохо для Польши и Балтийских стран. И дело не в том, что наша позиция вроде бы изменилась. Мы ввели санкции против российских судов и компаний, которые принимали в этом участие. Мы также пытались дать пространство дипломатии для работы. Германия говорит - они лидеры Европы. Мы спрашиваем: "Что вы сделаете, как лидеры Европы, чтобы Россия не использовала газ, как оружие против Украины и Восточной Европы?" Это наша принципиальная позиция", - сказал Кент в интервью телеканалу "Украина 24" во вторник.

Он подчеркнул, что США внимательно следят и ожидают результата переговоров канцлера Германии и президента Украины.

"А через неделю канцлер будет в Вашингтоне. Посмотрим, что будет через неделю", - добавил Кент.

 

Теги: #северный_поток #сша #украина
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