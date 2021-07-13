Политика

19:13 13.07.2021

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

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"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова - Тимошенко

Депутатская фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, заявила лидер партии и фракции Юлия Тимошенко.

"Мы ни не принимали участия в голосовании за отставку ни одного министра, потому что мы не формировали это правительство, а поэтому абсолютно не несём ответственность за последствия его работы. Как и раньше, ни за какие отставки мы голосовать не будем", - сказала Тимошенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина во вторник.

Она подчеркнула, что смена отдельных лиц не имеет смысла, поскольку необходимо "менять всю эту власть и менять полностью стратегию развития Украины".

На вопрос о возможных причинах решения Арсена Авакова уйти в отставку и о том, что он мог написать заявление по личной просьбе президента Владимира Зеленского, Тимошенко ответила: "Я думаю, что никто правды не знает, кроме Зеленского и Авакова. А делать какие-либо предложения - слишком ответственно".

Вместе с тем она уточнила, что на данный момент не владеет информацией о возможном заседании Рады в четверг, на котором может быть проголосован вопрос об отставке Авакова, лидер Батькивщины отметила, что "пока что никаких объяснений на эту тему не было".

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Позже народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук предположила, что заявление об отставке Авакову мог предложить написать лично президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: #голосование #отставка #рада
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