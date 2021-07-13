В "Европейской солидарности" не знают о причинах отставки Авакова - нардеп Сюмар

Во фракции "Европейская солидарность" не знают о причинах отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Я ничего не знаю о причинах, очевидно, что они - внутри провластной команды. Что касается голосования (об увольнении Авакова - ИФ), фракция будет определяться перед голосованием", - сказала член фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Позже народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук предположила, что заявление об отставке Авакову мог предложить написать лично президент Украины Владимир Зеленский.