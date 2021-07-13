Политика

18:27 13.07.2021

Нардеп Верещук на исключает, что Аваков написал заявление об отставке по просьбе президента

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Нардеп Верещук на исключает, что Аваков написал заявление об отставке по просьбе президента

Арсен Аваков мог написать заявление об отставке с должности министра внутренних дел по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, считает член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Могу предположить, что именно президент господину Авакову предложил написать такое заявление. Как вы помните, когда мы голосовали за его назначение, это были гарантии самого господина Зеленского, мы говорили тогда о том, что господин Аваков является крайне важным на этой должности и мы поддержали его кандидатуру именно по рекомендации господина Зеленского. Я думаю, что у них была договоренность о том, что если президент попросит написать заявление, то господин Аваков сделает это независимо от того, хочет он этого или нет", - сказала Верещук журналистам во вторник в парламенте.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Теги: #аваков #верещук
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