Политика

17:23 13.07.2021

Корниенко: встречи Зеленского с немецкими политиками важны в контексте его последующей встречи с Байденом

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Корниенко: встречи Зеленского с немецкими политиками важны в контексте его последующей встречи с Байденом

Встречи президента Украины Владимира Зеленского с немецкими политиками, которые проходят в рамках рабочего визита в Германию, важны в контексте его предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом, считает глава партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко.

"Визит Владимира Зеленского в Германию - это не просто встреча с Ангелой Меркель (канцлером Германии - ИФ). Президент Украины пообщался также с Армином Лашетом, который может стать следующим канцлером. Эти встречи помогают Украине зафиксировать свои позиции по ключевым вопросам в преддверии парламентских выборов в Германии в сентябре, в частности относительно "Северного потока-2", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

По словам Корниенко, Украина должна постоянно напоминать европейским партнерам, что проект "Северного потока- 2" - не об экономике, а о политике.

"Речь идет о газовом шантаже со стороны России для дополнительного давления как на Украину, так и на весь Европейский Союз. Вспомним, что делал для остановки этого проекта предыдущий президент Петр Порошенко. В 2018 году он заявил, что "Северный поток-2" не достроят, так как США против. И все. Никаких реальных шагов для остановки этого строительства не было, только надежда, что наши проблемы за нас решат Соединенные Штаты. На момент смены власти в Украине в 2019 году проект получил в Европе все политические гарантии реализации и был построен более чем наполовину", - отметил Корниенко.

Народный депутат подчеркнул, что в настоящее время Зеленский активно отстаивает позицию Украины относительно "Северного потока-2".

"И хотя Россия пытается показать, что этот вопрос уже решен, газопровод еще не принят в эксплуатацию и не заработал. Поэтому встречи в Германии очень важны, особенно в контексте предстоящих переговоров президента США Джо Байдена как с Ангелой Меркель, так и с Владимиром Зеленским. В перспективе это может обеспечить определенные решения в пользу Украины", - подытожил Корниенко.

Теги: #зеленский #корниенко #слуга_народа #германия
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