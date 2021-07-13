Политика

16:01 13.07.2021

Статья Путина говорит о намерениях Кремля переписать историю и дискредитировать Украину - нардеп Фриз

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Статья Путина говорит о намерениях Кремля переписать историю и дискредитировать Украину - нардеп Фриз

Статья президента Российской Федерации Владимира Путина о единой истории украинского и русского народов свидетельствует о намерениях Кремля усилить идеологическую кампанию по переписыванию истории и дискредитации Украины, считает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Произведение за подписью Путина о едином народе - это свидетельство того, что Кремль, вероятно, усилит идеологическую кампанию по переписыванию истории и дискредитации Украины", - сказала Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

По словам народного депутата, в ответ на это Украина должна "продвигать историческую правду, открывать свободный доступ к архивным документам, как это, например, сделала Чехия с документами советских времен".

Она уверена, что Путин сам не писал статью, но обозначил задачу для исполнителей.

"Мы видим, что он в своем сознании находится глубоко в Советском Союзе и у него есть необходимость находиться в постоянной конфронтации эпохи холодной войны. Он не способен понять и признать собственные ошибки, поэтому требует внешнего врага, чтобы сформировать для себя картину мира, которая объясняет поражения и неудачи. Так же он не признает сам факт того, что народ имеет волю и стремление и может изменять ход истории", - отметила Фриз.

По ее словам, большое количество логических ошибок в тексте указывают на то, что у Кремля есть отдельные пропагандистские заготовки и модели, но отсутствует логика общей картинки. "Ведь какой тогда смысл публиковать статью на украинском языке, продвигая тезис как об искусственном языке, так и о едином народе, который якобы должен понимать русский?", - добавила народный депутат.

"Болезненное навязывание собственной реальности целому государству - плохой сигнал Украине. Кремль продолжит перепись истории и идеологическую обработку, что оправдывает дальнейшую агрессию России и проведение ею подрывных операций в отдельных регионах нашего государства", - считает Фриз.

Теги: #статья #фриз #путин
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