Законопроект о национальных сообществах предлагает создать дома национальностей в каждом областном центре Украины - замглавы МИД

Закон о национальных сообществах Украины предлагает создать дома национальностей в каждом областном центре, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Предлагается создать отдельные дома для национальностей в каждом областном центре. Предлагается создать отдельные программы за счет государственного бюджета и местных бюджетов для обеспечения и общих прав национальных сообществ, и прав особых, которые касаются сохранения самобытности", - сказал Боднар на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" в Киеве во вторник.

По его словам, законопроект создает новую правовую рамку, которая предусматривает функционирование нового органа, который занимается взаимодействием между государством и национальными сообществами.

"Это уже созданная государственная служба по вопросам этнополитики и вероисповеданаий. Но в законе, на законодательном уровне четко прописываются ее полномочия", - пояснил замглавы МИД.

Боднар также отметил, что второй наратив - это желание обеспечить именно на законодательном уровне равенство всех граждан Украины, не зависимо от национальности, и сохранение их самобытности.

"Речь идет об обеспечении прав, в том числе представителей национальных сообществ, как у граждан Украины, в том числе изучение украинского языка. С другой стороны, национальные сообщества - это отдельная категория граждан Украины, которые имеют свои потребности и права, имеют свой язык, свою самобытность. И именно этот закон имеет сбалансированный подход, чтобы обеспечит единство украинской нации и сохранение самобытности национальных сообществ", - подчеркнул он.

Боднар напомнил, что законодательство по вопросам нацменьшинств было принято в Украине еще в 1992 году.

"С того времени Украина стала частью многих международных конвенций в сфере защиты национальных сообществ и национальных меньшинств. У нас много подписано двусторонних договоренностей и договоров. С целью актуализации темы в правовом поле как раз была принята идея о том, чтобы разработать этот законопроект, учитывая наработки, которые уже есть в международных сообществах других странах. Мы, конечно, использовали опыт, прежде всего, наших соседей, особенно там, где есть многочисленная украинская община", - добавил он.