"Формула Штанмайера" имплементирована в украинское законодательство еще с 2014 года – Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, комментируя заявление Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости имплементации "формулы Штанмайера" в украинское законодательство, заявил, что в этом нет необходимости, поскольку она уже прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Мы благодарны Германии и Франции за разработку кластеров по реализации минских соглашений. Наши поправки к ним не содержат такой позиции, что сперва в ОРДЛО проводятся выборы, а после Украине переходит контроль над границей. Все наоборот. Но парадокс заключается в том, что "формула Штанмайера" уже фактически имплементирована в украинское законодательство - она прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятом еще в 2014 году 10-м пунктом. Она там есть", - заявил Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 12 июля Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявила о необходимости имплементации "формулы Штанмайера" в украинское законодательство с целью проведения выборов в ОРДЛО.

"Формула Штанмайера" предусматривает вступление в силу закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в день голосования на местных выборах на временной основе и вступление его в силу на постоянной основе после признания выборов ОБСЕ демократичными и свободными.