Политика

15:29 13.07.2021

Меркель дала понять Зеленскому необходимость выполнения его обещаний, данных в Париже в прошлом году - Бойко

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Меркель дала понять Зеленскому необходимость выполнения его обещаний, данных в Париже в прошлом году - Бойко

Канцлер Германии Ангела Меркель четко дала понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что обещания, данные в декабре 2020 года в Париже на переговорах в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ), необходимо выполнять, заявляет сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Госпожа Меркель четко дала понять, что подписанное уже действующим президентом страны, должно быть отражено в законодательстве. Он ведь подписал и формулу Штайнмайера, и приверженность минским соглашениям в декабре в Нормандском формате... И вот мы вчера увидели, что пришел момент истины, когда ему четко дали понять: подписал - иди выполняй", - сказал Бойко журналистам во вторник в Киеве.

Народный депутат также считает, что сегодня Украине необходимо вести переговоры о сохранении объемов транзита газа.

"Гораздо продуктивнее сейчас вести переговоры о сохранении объемов транзита, потому что "Северный поток-2" уже состоялся. Мы это вчера увидели в сообщении канцлера Германии. А самое главное - сделать сейчас так, чтобы продолжить контракт по транзиту газа через нашу газотранспортную систему. И на этом надо сосредоточиться, а не искать какие-то обходные пути", - подчеркнул Бойко.

Теги: #бойко #зеленский #меркель #опзж
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