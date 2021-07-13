Меркель дала понять Зеленскому необходимость выполнения его обещаний, данных в Париже в прошлом году - Бойко

Канцлер Германии Ангела Меркель четко дала понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что обещания, данные в декабре 2020 года в Париже на переговорах в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ), необходимо выполнять, заявляет сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Госпожа Меркель четко дала понять, что подписанное уже действующим президентом страны, должно быть отражено в законодательстве. Он ведь подписал и формулу Штайнмайера, и приверженность минским соглашениям в декабре в Нормандском формате... И вот мы вчера увидели, что пришел момент истины, когда ему четко дали понять: подписал - иди выполняй", - сказал Бойко журналистам во вторник в Киеве.

Народный депутат также считает, что сегодня Украине необходимо вести переговоры о сохранении объемов транзита газа.

"Гораздо продуктивнее сейчас вести переговоры о сохранении объемов транзита, потому что "Северный поток-2" уже состоялся. Мы это вчера увидели в сообщении канцлера Германии. А самое главное - сделать сейчас так, чтобы продолжить контракт по транзиту газа через нашу газотранспортную систему. И на этом надо сосредоточиться, а не искать какие-то обходные пути", - подчеркнул Бойко.