Политика

14:56 13.07.2021

О результатах переговоров Зеленского и Меркель можно будет судить спустя несколько месяцев - замглавы фракции "Батькивщина" Соболев

3 мин читать
О результатах переговоров Зеленского и Меркель можно будет судить спустя несколько месяцев - замглавы фракции "Батькивщина" Соболев

О результатах переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель можно будет судит через несколько месяцев - по тому, запустят ли "Северный поток-2", считает заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Переговоры в Германии мы оценим по нескольким ключевым сигналам. Первый сигнал - действительно ли мы увидим через три месяца запуск "Северного потока-2". Если "Северный поток-2" запускается, то я считаю, переговоры в Германии провалились", - сказал Соболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

По словам народного депутата, второй сигнал - будет ли осуществляться транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", и какова будет цена этого транзита.

"Если будут определены четкие параметры, что на сегодняшний день идет транзитом через Украину - и это не на год, не до конца года,... а по крайней мере, такой контракт, как подписывала Тимошенко (лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко - ИФ) на 10 лет, который все хаяли, а теперь выясняется, что это - $30 млрд, которые мы получали - по 3 млрд ежегодно. И десять лет Россия пробовала разорвать этот газотранзитный контракт и не смогла. Если бы такой контракт был подписан, я был бы только за", - отметил народный депутат.

Соболев также считает важным привязать цену транзита к цене на газ.

"Всегда у нас была привязана цена транзита к цене газа. И это всегда спасало нашу ситуацию, еще с первого контракта, который был подписан при президенте Кучме, который потом, к сожалению, был сломан под одну структуру - "РосУкрЭнерго", - напомнил он.

"Поэтому мы, фракция "Батькивщина", будем оценивать (переговоры - ИФ) по ключевым параметрам. Да, мы понимаем, что Зеленский не бог, он не может изменить ситуацию мировую, но он может привлечь, в том числе и мировых лидеров, к тому, чтобы остановить авантюристические проекты, которые садят на "газовую иглу" фактически всю Европу и всю европейскую общественность. Когда Украину превращают в изгоя вместе с Польшей и другим и странами-транзитерами. Из Украины, которая всегда обеспечивала Европу газом, фактически делают второстепенную страну. И вы знаете, даже в самые трудные времена, когда Россия отключала газ, мы выполняли свои обязательства", - сказал Соболев.

Замглавы фракции подчеркнул, что ключевым остается вопрос, что далее будет происходить с Нормандским форматом.

"Я убежден, что там нужен открытый разговор - готова ли Германия воспринять Соединенные Штаты Америки, как одну из сторон переговорщиков... и поэтому это тоже ответ на вопрос, будет ли по результатам этих переговоров сказано: да, США становятся стороной переговоров, потому что они, а не Германия, гарантировали нам безопасность, неприкосновенность наших границ", - отметил нардеп.

Теги: #соболев #зеленский #батькивщина #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:42 13.07.2021
Русский язык не является собственностью РФ – Зеленский

Русский язык не является собственностью РФ – Зеленский

15:32 13.07.2021
"Формула Штанмайера" имплементирована в украинское законодательство еще с 2014 года – Арестович

"Формула Штанмайера" имплементирована в украинское законодательство еще с 2014 года – Арестович

15:29 13.07.2021
Меркель дала понять Зеленскому необходимость выполнения его обещаний, данных в Париже в прошлом году - Бойко

Меркель дала понять Зеленскому необходимость выполнения его обещаний, данных в Париже в прошлом году - Бойко

14:10 13.07.2021
Украине нужны гарантии на 10-15 лет стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока-2" – Зеленский

Украине нужны гарантии на 10-15 лет стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока-2" – Зеленский

13:23 13.07.2021
Зеленский: Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения

Зеленский: Наш долг - сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения

13:18 13.07.2021
Возможность встречи Путина и Зеленского в настоящее время не обсуждается - Песков

Возможность встречи Путина и Зеленского в настоящее время не обсуждается - Песков

13:14 13.07.2021
Вторая очередь Национального музея Голодомора-геноцида будет построена в 2022 году - Зеленский

Вторая очередь Национального музея Голодомора-геноцида будет построена в 2022 году - Зеленский

12:55 13.07.2021
Зеленский: Обязательно найдем время, проанализируем статью Путина и дадим ответ

Зеленский: Обязательно найдем время, проанализируем статью Путина и дадим ответ

12:40 13.07.2021
В "Голосе" расценили результаты переговоров Зеленского и Меркель как нейтральные

В "Голосе" расценили результаты переговоров Зеленского и Меркель как нейтральные

12:27 13.07.2021
Зеленский о готовящемся законопроекте о национальных сообществах Украины: никто не может быть в меньшинстве, мы все равны

Зеленский о готовящемся законопроекте о национальных сообществах Украины: никто не может быть в меньшинстве, мы все равны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект о национальных сообществах предлагает создать дома национальностей в каждом областном центре Украины - замглавы МИД

"Формула Штанмайера" имплементирована в украинское законодательство еще с 2014 года – Арестович

Украине нужны гарантии на 10-15 лет стабильного газоснабжения в случае запуска "Северного потока-2" – Зеленский

Возможность встречи Путина и Зеленского в настоящее время не обсуждается - Песков

Зеленский: Обязательно найдем время, проанализируем статью Путина и дадим ответ

ПОСЛЕДНЕЕ

Статья Путина говорит о намерениях Кремля переписать историю и дискредитировать Украину - нардеп Фриз

Законопроект о национальных сообществах предлагает создать дома национальностей в каждом областном центре Украины - замглавы МИД

В "Евросолидарности" обеспокоены идеей Зеленского обсуждать вопрос "Северного потока-2" в нормандском формате

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг

Закон о медицинском каннабисе обеспечит лекарствами более 2 млн больных - Рудик

"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Рады - Рабинович

"Батькивщина" призывает Раду пересмотреть повестку дня крайней пленарной недели пятой сессии

Рада может провести внеочередную сессию - Стефанчук

Зеленский просит Разумкова созвать внеочередное заседание Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА