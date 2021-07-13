О результатах переговоров Зеленского и Меркель можно будет судить спустя несколько месяцев - замглавы фракции "Батькивщина" Соболев

О результатах переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель можно будет судит через несколько месяцев - по тому, запустят ли "Северный поток-2", считает заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Переговоры в Германии мы оценим по нескольким ключевым сигналам. Первый сигнал - действительно ли мы увидим через три месяца запуск "Северного потока-2". Если "Северный поток-2" запускается, то я считаю, переговоры в Германии провалились", - сказал Соболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

По словам народного депутата, второй сигнал - будет ли осуществляться транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", и какова будет цена этого транзита.

"Если будут определены четкие параметры, что на сегодняшний день идет транзитом через Украину - и это не на год, не до конца года,... а по крайней мере, такой контракт, как подписывала Тимошенко (лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко - ИФ) на 10 лет, который все хаяли, а теперь выясняется, что это - $30 млрд, которые мы получали - по 3 млрд ежегодно. И десять лет Россия пробовала разорвать этот газотранзитный контракт и не смогла. Если бы такой контракт был подписан, я был бы только за", - отметил народный депутат.

Соболев также считает важным привязать цену транзита к цене на газ.

"Всегда у нас была привязана цена транзита к цене газа. И это всегда спасало нашу ситуацию, еще с первого контракта, который был подписан при президенте Кучме, который потом, к сожалению, был сломан под одну структуру - "РосУкрЭнерго", - напомнил он.

"Поэтому мы, фракция "Батькивщина", будем оценивать (переговоры - ИФ) по ключевым параметрам. Да, мы понимаем, что Зеленский не бог, он не может изменить ситуацию мировую, но он может привлечь, в том числе и мировых лидеров, к тому, чтобы остановить авантюристические проекты, которые садят на "газовую иглу" фактически всю Европу и всю европейскую общественность. Когда Украину превращают в изгоя вместе с Польшей и другим и странами-транзитерами. Из Украины, которая всегда обеспечивала Европу газом, фактически делают второстепенную страну. И вы знаете, даже в самые трудные времена, когда Россия отключала газ, мы выполняли свои обязательства", - сказал Соболев.

Замглавы фракции подчеркнул, что ключевым остается вопрос, что далее будет происходить с Нормандским форматом.

"Я убежден, что там нужен открытый разговор - готова ли Германия воспринять Соединенные Штаты Америки, как одну из сторон переговорщиков... и поэтому это тоже ответ на вопрос, будет ли по результатам этих переговоров сказано: да, США становятся стороной переговоров, потому что они, а не Германия, гарантировали нам безопасность, неприкосновенность наших границ", - отметил нардеп.