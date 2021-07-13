В "Евросолидарности" обеспокоены идеей Зеленского обсуждать вопрос "Северного потока-2" в нормандском формате

Глава парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") обеспокоена предложением президента Украины Владимира Зеленского обсуждать вопрос "Северного потока -2" на переговорах в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"Меня пугает идея господина Зеленского обсуждать "Северный поток-2" в формате нормандском. Я не совсем понимаю, о чем именно он хочет в таком формате договориться с Путиным (президент РФ Владимир Путин – ИФ). Как по мне, это звучит как инфальтильное предложение", - сказала Климпуш-Цинцадзе в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

Отвечая на вопрос об итогах переговоров Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, народный депутат сказала: "А есть результаты? Я не вижу каких-то особых результатов".

При этом Климпуш-Цинцадзе считает позитивным, что переговоры состоялись. "Хорошо, что переговоры состоялись - это важно, поскольку важно очерчивать нашу позицию. Но, к сожалению, мы видим, что к нашей позиции в выполнении господина Зеленского и в выполнении действующей власти не прислушались наши немецкие партнеры", - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе также отметила, что не понимает, каковы результаты переговоров по "Северному потоку - 2" кроме того, что он будет введен в эксплуатацию, "что прямо противоречит интересам Украины и о том, что якобы должен сохраниться транзит через Украину".

"Мы знаем, чего стоят бумаги, которые подписаны с Путиным", - подчеркнула глава комитета.

"Что касается того, что Германия далее поддерживает нашу территориальную целостность, независимость и суверенитет. Мы надеемся, что действительно эта позиция является непоколебимой, как она и звучала из уст госпожи Меркель, и что любая новая власть в Германии после парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года, эту позицию сохранит и будет проактивно продвигать в Федеративной Республике Германии", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.