Политика

13:18 13.07.2021

Возможность встречи Путина и Зеленского в настоящее время не обсуждается - Песков

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Возможность встречи Путина и Зеленского в настоящее время не обсуждается - Песков

Статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" не влияет на перспективы встречи президентов России и Украины, но по ней можно понять настрой российского президента в плане смыслового наполнения возможных контактов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Давайте с вами исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать эту статью как повод к тому, чтобы вопрос встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским сдвинулся с мертвой точки.

Пресс-секретарь российского президента заметил, что Путин говорил о том, что готов к диалогу с Зеленским, "естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне".

Он подтвердил, что обсуждение сторонами возможности встречи Путина и Зеленского не ведется. "Мы же говорили, что нужно сначала подготовить эту встречу. Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов", - сказал Песков.

Статья российского президента, заметил он, - "глубокий, очень хороший повод для обсуждения". "Именно отталкиваясь от этой статьи, можно уже понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Теги: #зеленский #песков #путин
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