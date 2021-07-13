Политика

12:39 13.07.2021

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг

1 мин читать
Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве на четверг внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

"Подписал распоряжение о созыве в четверг внеочередного заседания Верховной Рады по требованию президента Украины. Уже традиционно оно начнется в 16:00", – сообщил Разумков на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По его словам, согласно повестке дня, в общей сложности к рассмотрению предложено 13 законопроектов.

"На повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территориях Изумрудной сети" (№4461), а также по промышленному загрязнению (№4167), сохранения лесов (№5650) и регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339)", - уточнил глава ВР

Кроме того, спикер обратил внимание на то, что Рада на внеочередном заседании планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576) и проект закона об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351).

"Еще одна инициатива, которую рассмотрит парламент, касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине (№5463)", - добавил Разумков.

 

Теги: #разумков #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:10 13.07.2021
Рада поддержала закон о ВККС с предложениями президента

Рада поддержала закон о ВККС с предложениями президента

11:09 13.07.2021
Рада включила в повестку дня законопроект о большом государственном гербе

Рада включила в повестку дня законопроект о большом государственном гербе

10:30 13.07.2021
ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Рады - Рабинович

ОПЗЖ не будет принимать участие во внеочередных заседаниях Рады - Рабинович

21:41 12.07.2021
Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре - Арахамия

Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о деолигархизации в сентябре - Арахамия

14:20 12.07.2021
Разумков на летних каникулах будет работать, а при наличии свободного времени отдохнет в Украине

Разумков на летних каникулах будет работать, а при наличии свободного времени отдохнет в Украине

13:10 12.07.2021
В день проведения "Крымской платформы" состоится внеочередная сессия Рады - Разумков

В день проведения "Крымской платформы" состоится внеочередная сессия Рады - Разумков

12:20 12.07.2021
Рада рассмотрит президентские законопроекты о криминализации контрабанды и об изменениях в работу АМКУ

Рада рассмотрит президентские законопроекты о криминализации контрабанды и об изменениях в работу АМКУ

12:09 12.07.2021
Шмыгаль выступит в Раде на часе вопросов правительству в пятницу

Шмыгаль выступит в Раде на часе вопросов правительству в пятницу

11:42 12.07.2021
На предстоящей пленарной неделе Рада рассмотрит законопроекты, которые ветировал Зеленский – Разумков

На предстоящей пленарной неделе Рада рассмотрит законопроекты, которые ветировал Зеленский – Разумков

11:40 12.07.2021
Рада может провести внеочередную сессию - Стефанчук

Рада может провести внеочередную сессию - Стефанчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возможность встречи Путина и Зеленского в настоящее время не обсуждается - Песков

Зеленский: Обязательно найдем время, проанализируем статью Путина и дадим ответ

"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

Зеленский просит Разумкова созвать внеочередное заседание Рады

Байден заявил, что доволен разговором с Путиным

ПОСЛЕДНЕЕ

Возможность встречи Путина и Зеленского в настоящее время не обсуждается - Песков

Зеленский: Обязательно найдем время, проанализируем статью Путина и дадим ответ

В "Голосе" расценили результаты переговоров Зеленского и Меркель как нейтральные

Зеленский о готовящемся законопроекте о национальных сообществах Украины: никто не может быть в меньшинстве, мы все равны

Закон о медицинском каннабисе обеспечит лекарствами более 2 млн больных - Рудик

"Голос" настроен не допустить внесения изменений в закон о государственном языке – нардеп Железняк

"Батькивщина" призывает Раду пересмотреть повестку дня крайней пленарной недели пятой сессии

Зеленский просит Разумкова созвать внеочередное заседание Рады

Законопроект о госполитике переходного периода направлен в Венецианскую комиссию, выводы ожидаются в октябре - Резников

Партия президента Молдовы Санду получит 63 из 101 мандата в парламенте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА