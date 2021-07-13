Зеленский о готовящемся законопроекте о национальных сообществах Украины: никто не может быть в меньшинстве, мы все равны

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о продолжающейся работе над законом о национальных сообществах Украины.

"Не меньшинствах, а сообществах! Поскольку ни одна национальность в Украине не должна чувствовать себя менее важной, менее защищенной, менее счастливой. Никто не может быть в меньшинстве, ведь все мы - равны. И все мы – родные", - написал Зеленский в Twitter во вторник.