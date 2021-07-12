"Батькивщина" призывает Раду пересмотреть повестку дня крайней пленарной недели пятой сессии

Депутатская фракция "Батькивщина" призывает Верховную Раду пересмотреть повестку дня крайней пленарной недели пятой сессии, заявил заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Сегодня очень много разговоров о правах оппозиции. Думаю, сегодняшние предложения к повестке дня являются ярким подтверждение того, какое отношение тут к оппозиции: из 29 вопросов, которые подала фракция "Батькивщина", важных вопросов, касающихся тарифной политики, исправления аграрной реформы, судебной реформы, также законопроект относительно граждан и юридических лиц на оккупированной территории... Мы настаиваем на том, чтобы была полностью пересмотрена повестка дня с пониманием того, что есть крайне важные вопросы, которые могут исправить ситуацию на сегодняшний день в разных сферах - и аграрной, и судебной реформе", - сказал Соболев на заседании согласительного совета в понедельник.

Он также подчеркнул, что фракция "Батькивщина" инициировала ряд законопроектов, которые позволили бы до проведения референдума отсрочить "распродажу земель сельскохозяйственного назначения", но эти законодательные инициативы не были учтены при формировании повестки дня предстоящей пленарной недели.