Рада может провести внеочередную сессию - Стефанчук

Верховная Рада возможно проведет внеочередную сессию, сообщил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Сегодня (началась - ИФ) крайняя пленарная неделя (пятой сессии - ИФ) Верховной Рады Украины. Но мы осознаем то, что, скорее всего, нас будет ожидать как минимум ещё торжественное заседание 24 августа и, возможно, ещё одна внеочередная сессия, которая может быть посвящена те или иным важным для государства вопросам", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета в понедельник.