Партия президента Молдовы Санду получит 63 из 101 мандата в парламенте

Партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает проевропейского президента Молдовы Майю Санду, получит большинство абсолютное большинство мандатов в новом парламенте республики, свидетельствуют предварительные результаты состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборов.

Согласно этим результатам, обнародованным в понедельник утром Центральной избирательной комиссией, PAS получает около 52,72% голосов избирателей. Далее следует Блок коммунистов и социалистов - чуть более 27,24% и партия "Шор" - 5,75% голосов избирателей. Остальные партии не преодолевает порог в 5% голосов для прохождения в парламент. Так, блок Ренато Усатого набирает около 4,1%, Демократическая партия - 2,33%, партия "Платформа DA" - 1,81% голосов. Еще две партии набрали чуть более одного процента, остальные - меньше. Всего в выборах участвовало 20 партий, два избирательных блока и один независимый кандидат.

В ЦИК уточнили, что это - предварительные данные, после обработки 99,86% протоколов для голосования. В выборах приняли участие 1 477 574 человека, что составляет 48,41%. На 150 избирательных участках за рубежом проголосовали более 212 тыс. избирателей, на 41 участке для жителей Приднестровья - чуть более 18 тыс. человек.

По предварительным подсчетам, после перераспределения голосов партий, которые не прошли в парламент, PAS получит 63 из 101 мандата в новом парламенте. Это означает, что пропрезидентская партия может самостоятельно сформировать правительство и принимать любые решения.

Блок коммунистов и социалистов бывших президентов Молдовы Владимира Воронина и Игоря Додона - 32 мандата, партия "Шор" - 6 мандатов. Ранее, блок коммунистов и социалистов заявил, что в парламенте сформирует две фракции. Это означает, что у Партии социалистов будет 21 мандат, а у Партии коммунистов - 11 мандатов.

Окончательные результаты выборы будут подведены в течение пяти дней - до 19 июля. Конституционный суд рассмотрит вопрос об утверждении результатов выборов до 25 июля.