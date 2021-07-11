Политика

16:01 11.07.2021

Выборы в парламент Молдовы признаны состоявшимися, проголосовали более трети избирателей

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Выборы в парламент Молдовы признаны состоявшимися, проголосовали более трети избирателей

 Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись - в них уже приняли участие более одной трети избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой в режиме реального времени отражается количество голосующих.

Согласно этим данным, по состоянию на 15:30 местного времени, в выборах приняло участие более 980 тыс. избирателей, что составляет 33,3% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Для проведения выборов открыто 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдове (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдовы, проживающих в Левобережье) и 150 участков за рубежом (в 36 странах).

Все избирательные участки открыты с 7:00 до 21:00 местного времени. Первые предварительные результаты выборов будут известны к полуночи.

Теги: #молдова #выборы
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