Почти четверть избирателей Молдовы уже проголосовали на выборах в парламент

Досрочные выборы в парламент Молдовы проходят без значительных нарушений и при активной явке избирателей, сообщил на брифинге в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии страны Дорин Чимиль.

"Мы наблюдаем высокую активность избирателей. К 12:30 проголосовало почти 720 тыс. избирателей, что составляет почти 25% избирателей. Голосование проходит активно и на участках за рубежом, и для жителей Приднестровского региона. На участках за рубежом проголосовало более 70 тыс. избирателей, на 41 участке для жителей Приднестровья - более 16 тыс. избирателей", - сказал Чимиль.

Он отметил, что в адрес ЦИК Молдовы поступило несколько запросов о незначительных нарушениях, включая один случай агитации в день выборов. "Эти запросы будут рассмотрены в соответствие с законодательством", - сказал Чимиль.

На выборах уже проголосовали многие ключевые политики Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду заявила на выходе с избирательного участка, что голосовала за "освобождение страны от воров". При этом она сказала, что "получила сигналы о действиях, которые могут скомпрометировать избирательный процесс".

В свою очередь экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что голосовал за "ответственную власть, которая объединит страну и не спровоцирует новые конфликты". "Я голосовал против временщиков, которые отдадут страну в чужие руки, под внешнее управление", - заявил Додон.

Тем временем действующий премьер Молдовы, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой отдал свой голос на выборах за "умную, развитую, современную Молдову". Он сказал журналистам на выходе с участка, что хочет, чтобы "граждане Молдовы могли гордиться своей страной".

Со своей стороны, председатель парламента Молдовы Зинаида Гречанная заявила, что голосовала за команду государственников и патриотов, которые ранее были у власти.

Для участия в досрочных выборах в парламент Молдовы зарегистрированы 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Выборы признаются состоявшимися при условии участия в них более одной трети избирателей. За ходом выборов наблюдают почти 2500 местных и международных наблюдателей.