Политика

16:38 10.07.2021

Халилзад в ходе поездки по странам Азии будет добиваться мирного соглашения между Кабулом и талибами - Госдеп

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Халилзад в ходе поездки по странам Азии будет добиваться мирного соглашения между Кабулом и талибами - Госдеп

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, отправившийся накануне в турне по странам Азии, в ходе поездки приложит усилия для заключения мира между афганским правительством и движением "Талибан", говорится в заявлении Госдепа.

"В поездке спецпредставитель Халилзад продолжит вести целеустремленную дипломатическую деятельность и добиваться мирного соглашения между Исламской Республикой (Афганистан - ИФ) и "Талибаном", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, Халилзад посетит Катар, Пакистан и Узбекистан.

В Госдепе уточнили, что Халилзад будет работать со всеми региональными и международными силами, способными повлиять на ситуацию, для достижения консенсуса по политическому соглашению. В ведомстве указали на срочную необходимость таких договоренностей, чтобы Афганистан и регион в целом смогли бы как можно скорее ощутить преимущества мира, в том числе для торговли и развития.

США и их партнеры находятся на завершающей фазе вывода контингента из Афганистана. Изначально планировалось, что все американские военные покинут афганскую территорию до 11 сентября. Однако в июле в Вашингтоне сообщили, что планируют завершить этот процесс уже в августе.

Вместе с тем за последние месяцы талибы активизировали наступательные операции в Афганистане.

Теги: #сша #афганистан #спецпредставитель
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