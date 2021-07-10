Политика

12:12 10.07.2021

Гройсман: стратегического сотрудничества Украины с Китаем быть не может - у нас не совпадают интересы

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Гройсман: стратегического сотрудничества Украины с Китаем быть не может - у нас не совпадают интересы

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана", бывший премьер-министр Владимир Гройсман отмечает, что пока стратегических интересов с Китаем у Украины быть не может, а политики, которые поздравили Коммунистическую партию Китая со 100-летием, должны либо признать себя коммунистами, либо "отозвать" свои поздравления.

Как подчеркнул Гройсман в эфире канала "Эспрессо", Украина - одна из тех стран, которые больше всего пострадали от коммунистического режима, и миллионы людей положили свои жизни в борьбе с коммунизмом.

"Мы с вами, наши предки, 100 лет боремся с коммунистическим режимом, и 30 лет мы боремся за наше будущее в Европе, но сейчас я вижу политиков, которые поздравляют с 100-летием Компартию Китая, особенно правящая "Слуга народа"! Это политическая шизофрения, к сожалению. Я требую от каждого политика, который оды поет Компартии Китая, или честно выйти и признать себя коммунистом, имеющим отношение к тоталитарному режиму, или отозвать свои поздравления", - сказал Гройсман.

По мнению политика, Китай является и остается торговым партнером Украины, но стратегического сотрудничества с Китаем пока что быть не может.

Гройсман добавил, что серьезных вложений от Китая ждать не стоит, а место Украины – "в лиге сильных, демократических европейских государств".

"Как можно признавать США стратегическим партнером одновременно с Китаем? Украина имеет свои интересы. И они не совпадают с интересами Китая. Мы хотим интегрироваться в ЕС, и политического взаимодействия с Китаем быть не может. Мы можем продавать продукцию в Китай, но помнить о том, что есть угроза: Китай - партнер России, а Россия - страна-агрессор. И мы туда даже голову не должны поворачивать", - заявил он.

 

Теги: #гройсман #китай
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