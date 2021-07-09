Политика

18:25 09.07.2021

Украине нужно сформулировать, чего она хочет от Конгресса США, считает нардеп Мережко

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Украине нужно сформулировать, чего она хочет от Конгресса США, считает нардеп Мережко

Украине следует четко сформулировать, какую именно поддержку необходимо получить от Конгресса США, считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуга народа").

"Недавно мне посчастливилось пообщаться с американскими конгрессменами, особенно с теми, которые входят (…) в группу поддержки Украины. И я еще раз убедился в том, что это действительно наши настоящие друзья, они не равнодушны к тому, что происходит в Украине, они всячески поддерживают нас и готовы наращивать эту поддержку. Вместе с тем вопрос, который иногда можно услышать от наших американских друзей, заключается в том, что мы должны четко сформулировать, что именно мы хотим от них, какую конкретно поддержку получить", - сказал Мережко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул, что депутатам Верховной Рады необходимо наладить такие отношения с американскими конгрессменами и сенаторами, чтобы "можно было в любое время обратиться и обсудить определенные насущные вопросы, которые возникают".

Кроме того Мережко убежден, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США сохранится.

"Нам удалось, несмотря на очень сложный процесс выборов в Соединенных Штатах, получить гарантию такой поддержки и со стороны Республиканской, и со стороны Демократической партии. Ценным является то, что существует очень твердый, настоящий консенсус относительно Украины между обеими партиями. То есть здесь нет никаких сомнений и никаких противоречий между ними о необходимости поддерживать Украину. Мы это сохранили, и я абсолютно уверен в том, что так будет и в дальнейшем", - пояснил парламентарий.

Теги: #мережко #слуга_народа
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